Uomini e Donne: è di nuovo scontro tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangrinan

C’è stato l’ennesimo scontro social tra Nicole Mazzocato e Violeta Mangrinan, ex ed attuale fidanzata di Fabio Colloricchio. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: è di nuovo scontro tra Nicole e Violeta

Gli appassionati di Uomini e Donne conoscono molto bene Fabio Colloricchio e le sue avventure amorose. Il modello spagnolo è approdato nel dating show di Maria De Filippi qualche anno fa per corteggiare Teresa Cilia.

Non essendo stato scelto, la redazione gli ha proposto il trono e in quell’occasione ha conosciuto Nicole Mazzocato. In realtà i due si erano già visti, ma non era successo nulla. Dopo molti scontri, perché lui aveva dei dubbi su di lei, alla fine Fabio ha deciso di sceglierla. Tra loro c’è stata una relazione di quattro anni. Lo scorso gennaio, da single, Fabio ha partecipato a Supervivientes in Spagna e ha conosciuto Violeta Mangrinan.

Nonostante lei fosse fidanzata tra loro è nata una storia d’amore. La coppia ha anche dato scandalo facendo l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere. Nicole e Violeta da quel momento non smettono di lanciarsi frecciatine e commenti sui social. L’ultimo scontro a distanza tra le due è successo pochi giorni fa. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Botta e risposta social

Una fan di Nicole le ha scritto su Instagram dicendo che Violeta continua a copiarla. A quel punto l’ex corteggiatrice ha risposto dicendo che a lei non importa nulla di quella ragazza. Ogni giorno riceve domande e commenti su Fabio e Violeta ma lei ha il suo lavoro, il suo fidanzato e non intende più considerare la coppia. Se Violeta la copia vuol dire che le piace e che lei fa bene il suo lavoro essendo una modella e influencer. (Continua dopo la foto)

Tuttavia, poche ore dopo è arrivata puntuale la risposta di Violeta dalla Spagna. La ragazza ha detto che “quella persona” continua a parlare di lei quando lei non ha nessuna intenzione di farlo. Lei ha una vita felice e piena e per questo motivo non c’è ragione di parlare di altre persone.

Inoltre, ha spiegato che non la copia assolutamente anche se si ispira ad altre influencer che le piacciono molto. Sarà l’ultima volta che le due ragazze si scontrano sui social o dobbiamo solamente aspettare il prossimo scontro?