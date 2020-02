Ha fatto ritorno nel Regno Unito il Principe Harry in occasione degli ultimi eventi pubblici prima del definitivo addio alla Royal Family. Harry è tornato in patria berretto in testa e occhi bassi all’uscita del gate.

Ritorna ma senza la moglie Meghan Markle che al momento è rimasta in Canada, insieme al piccolo Archie. E sicuramente l’atteggiamento di Meghan lascia presagire l’ipotesi di uno scontro in atto con Elisabetta II.

Riguardo il divorzio dalla Casa Reale il benestare della Regina è arrivato solo per placare gli animi. Secondo fonti attendibili Sua Altezza si dice assolutamente contraria alla decisione del nipote. Ad ogni modo durante questo periodo di permanenza in Inghilterra Harry potrebbe essere inviato a ravvedere alcune scelte.

E forse proprio la consorte potrebbe essere rimasta in Canada, per evitare di subire qualsiasi tipologia di pressione. Meghan Markle raggiungerà il marito a Londra i primi di marzo per svolgere gli ultimi impegni per la Corte.

Harry torna in Inghilterra senza Meghan e Archie

Dopo il trasferimento in Canada il Principe è ritornato in Inghilterra per tenere un discorso pubblico ad Edimburgo dove ha lanciato una compagnia di viaggio eco-friendly. La presentatrice dell’evento sul palco ha tenuto a precisare la volontà del Principe di voler essere chiamato solamente Harry, accolto dal pubblico scozzese da un fragoroso applauso.

Tramite questa uscita pubblica il nipote della Regina ha voluto ufficializzare pubblicamente la rinuncia ai titoli nobiliari. Dato che proprio dal primo aprile Harry e Meghan inizieranno una nuova vita in Canada da cittadini privati.

Proprio nella stessa giornata mentre Harry si trovava in Scozia, Kate Middleton era impegnata in un evento organizzato da SportsAid, l’associazione benefica dove è testimonial e che si occupa di promuovere lo sport tra i più piccoli.

Kate Middleton torna a sorridere in un evento sportivo

Dopo la serata sottotono a teatro in compagnia di William, con un look decisamente sportivo la duchessa di Cambridge ritrova il sorriso impegnandosi in diverse discipline sportive come il taekwondo. Oltre a mettersi in gioco nelle varie attività sportive organizzate, Kate si è impegnata a parlare con i genitori e gli istruttori sull’importanza dello sport per i bambini.

Dalle diverse foto pubblicate Kate è apparsa particolarmente serena e divertita. Che sia l’effetto dello sport all’aria aperta o per il ritorno del Principe Harry senza la consorte in Inghilterra?

È noto che i due cognati abbiano un buon rapporto, almeno fino all’ingresso in famiglia di Meghan Markle. Forse la cognata spera di poter riuscire ad avere un incontro a tu per tu con Harry. Secondo varia indiscrezioni Kate Middleton proverebbe un grande senso di rammarico. La Duchessa non sarebbe riuscita a parlare con Harry prima della definitiva partenza per il Canada.