Johnny Depp, l’agghiacciante messaggio contro l’ex moglie “voglio annegare e bruciare Amber”

Spunta l’incredibile messaggio di Johnny Depp nei confronti della ex moglie Amber Heard, voleva affogarla prima di darle fuoco

Il contenuto di alcuni messaggi inviati da Johnny Depp ad un amico stanno facendo discutere. Anzi, stanno creando clamore ancora una volta attorno a quello che è stato il divorzio dalla ex moglie Amber Heard.

I due hanno dato vita ad un caso mediatico e ilo loro divorzio ha suscitato polemiche in tutto il mondo. Adesso si aggiungono questi messaggi che non hanno nulla di piacevole. Infatti, stando alle indiscrezioni riportate da The Sun, i fatti sono emersi durante l’udienza preliminare.

L’udienza in corso a Londra aveva come oggetto la causa che Depp ha intentato contro lo stesso giornale per aver pubblicato un articolo in cui parlava di episodi di violenza da parte di Depp nei confronti dell’ex moglie. Il loro divorzio alla fine è diventato un caso di violenze domestiche di cui pare fosse vittima la Heard.

Messaggi terrificanti inviati da Johnny Depp

Dalle accuse di Amber Heard è partita una lunga serie di scontri che hanno visto protagonisti i due attori. Le recriminazioni e gli insulti fra i due hanno scatenato i media che non hanno perso occasione per fare scoop con le loro vicende. Adesso invece sono emersi fatti nuovi, come ha riportato il The Sun.

Infatti, è spuntano un messaggio che avrebbe scritto Depp contro l’ex Amber Heard. L’attore ha inviato il messaggio all’amico l’attore Paul Bettany. Nel testo del messaggio c’era scritto di bruciare Amber e di affogarla prima di darle fuoco. Parole terribili, che l’attore pare avrebbe scritto nel 2016, praticamente subito dopo che la coppia si era lasciata.

I messaggi sono stati letti durante il processo

Le parole scritte da Depp rivelano quanto odio ci fosse da parte sua verso l’ex moglie oppure sono stati dettati da un momento di rabbia? E’ difficile dirlo, tuttavia è certo che i messaggi sono stati letti nel corso del processo che Depp ha intentato verso il Sun. Ma oltre al messaggio è spuntato anche un audio che confermano le violenze verbali fatte da Depp alla Heard.

Cosa succederà adesso? Come finirà fra i due ex coniugi? Depp ha sempre negato di aver usato violenze nei confronti di Amber. I messaggi però dicono ben altro, e anche l’audio rivela che le aggressioni sono reali. A questo punto, potrebbero esserci sorprese per Depp nel corso del processo al The Sun.