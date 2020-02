Eros Ramazzotti, “Stato incapace, molta ignoranza e il razzismo galoppa”

Dice la sua Eros Ramazzotti sul coronavirus, il cantante è negli States e racconta che da l’impressione di un paese allo sbando, di ignoranza totale, di cattiveria e razzismo galoppante

Attualmente impegnato negli Stati uniti per alcune tappe del suo tour mondiale, Eros Ramazzotti tuttavia non perde di vista la situazione in Italia. Il cantante segue le vicende causate dal Coronavirus e per incoraggiare lancia un messaggio.

Nel suo post però parla anche di come gli States guardano a quanto sta accadendo in Italia. Il cantante ha infatti evidenziato come all’estero il nostro paese sia visto come “ignorante” e “razzista”.

Per Ramazzotti tutto quanto sta succedendo per il coronavirus sta lanciando nel mondo un’immagine negativa dell’Italia. Definita paese allo sbando perché non ha saputo contenere la diffusione del virus, è ritenuta anche ignorante per il panico immotivato che ha scatenato. Il cantante ha rivelato quanto detto con un post su Instagram, a conferma che segue le vicende nel nostro paese.

Eros Ramazzotti scrive su Instagram come è vista l’Italia all’estero

Eros Ramazzotti, dunque, anche se lontano dall’Italia, sta seguendo con grande apprensione quanto accade nel paese. Il cantante ha detto nel post di aver letto e visto cosa sta succedendo e di essere stupito e sbalordito. Ai suoi fan ha detto di essere negli States da un mese per il tour e di aver notato come da lì viene vista e additata l’Italia.

Secondo la sua impressione, il nostro paese, che come tutti sappiamo è bellissimo, appare allo sbando. Anche fuori la gente vede come gli italiani si evitino come se avessero la peste, e che domina uno stato di generale ignoranza. A questo si aggiunge il razzismo che è irrefrenabile.

Il cantante fa un appello accorato

Ramazzotti ha detto di essere molto preoccupato, ma non tanto per il Coronavirus, ma da come lo Stato sta gestendo la situazione. A suo parere, non è in grado di far fronte a questa emergenza e questa brutta situazione non aiuta i cittadini.

Anzi, i cittadini si allarmano ancora di più ed entrano nel panico. Per questo Eros lancia un grido da Boston e invita il governo a ravvedersi. Il cantante è fermamente convinto che si possa fare meglio e bene per arginare l’infezione e placare gli animi, senza causare danni all’economia.

Tuttavia, nonostante le critiche rivolte al governo, ha concluso il post con parole positive e ha invitato tutti ad unirsi per far fronte a questa emergenza. Solo aiutandosi l’uno con l’altro si può arrivare a sconfiggere il coronavirus.