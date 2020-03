Passeggera spudorata in aereo: compagni di bordo “nauseati” [FOTO]

Una donna abbandona ogni ‘bon ton’ in aereo e si becca numerose critiche

I letti completamente reclinabili sono qualcosa che la maggior parte di noi può solo sognare sui voli a lunga distanza. Una passeggera ha trasformato il suo sedile in letto, mettendo le gambe in aria e i piedi nudi sui finestrini.

Divise le opinioni: se tanti hanno criticato il “nauseante” comportamento, qualcuno ne ha preso le difese. La pagina Instagram di Passenger Shaming ritrae la donna sdraiata su una fila vuota di posti a sedere mentre tenta di chiudere occhio nel corso del viaggio.

Viene ripresa da un compagno di bordo seduto dalla parte opposta del corridoio, mentre un uomo nella stessa fila può solo ridere mentre cerca di trattenere le lacrime di gioia o di disperazione. Anche se nessuno giudicherebbe un passeggero approfittare dello spazio libero, l’atteggiamento ha raccolto opinioni contrastanti.

“Fai come se fossi a casa tua”

La donna ha le gambe in alto, con i piedi nudi, ciascuno premuto in un’altra persiana della finestra in modo da tenerle ferme – cosa che una persona ha giudicato utile, facendola sembrare come se si stesse preparando per un esame pelvico. Con quasi 300.000 visualizzazioni e 1.000 commenti, un sacco di utenti non ha avuto paura di esternare opinioni a riguardo.

Uno l’ha assolta. La giustificazione? Aver pagato il posto. Ciò le consentirebbe di fare il bello e il cattivo tempo, senza dover dare spiegazione ai presenti. Non farebbe male a nessuno e probabilmente è esausta.

Al commento ha replicato lo stesso account di Passenger Shaming. L’acquisto di un biglietto – scrivono gli amministratori dell’account – non ti dà il diritto di violare le regole. Si affitta un posto a sedere. Se l’obiettivo è comportarsi da “c*****ne” irrispettoso, dovrebbe comprare il suo aereo. Si tratta di trasporto pubblico, perciò bisogna rispettare le buone maniere.

C’è chi la difende

Un secondo ha gridato alla vergogna. Tenere determinati comportamenti in pubblico (scritto tutto in maiuscolo) lo lascia basito. Non vuole giudicare, ma si è indignato parecchio. Ad un altro è parso di sentire l’odore direttamente dalla foto!

Partito il “processo”, uno ha risposto per le rime: forse ha la sindrome delle gambe senza riposo (RLS) o un diverso tipo di problema. Non è giusto puntare il dito contro il prossimo ignorando le condizioni. Ciò non significa che approvi l’atto in sé; tuttavia esporre qualcuno alla gogna pubblica – ha concluso – è semplicemente eccessivo.