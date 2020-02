Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2020: giornata agitata per Cancro, Leone polemico

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 febbraio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per voi. Tale giornata vede i nativi dell’Ariete affrontare qualche cambiamento di lavoro. Le persone nate sotto il segno Bilancia devono fare i conti con i problemi quotidiani. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 28 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo fine settimana promette bene, anche se dovete ancora affrontare certi cambiamenti di lavoro o un problema legale-finanziario. Entro il mese di aprile ci sarà una grande svolta per voi. Chi sta male adesso, non deve prendersela con chi sta attorno. Entro domenica potreste ricevere un invito speciale.

Toro – Se volete costruire qualcosa d’importante con la persona amata, questo è il periodo giusto. Potete recuperare quella serenità persa in passato, però, dovete fare un passo alla volta. Negli ultimi tempi avete sostenuto troppe spese, per tale motivo l’uomo delle stelle consiglia di fare attenzione.

Gemelli – Le prossime due giornate sono importanti per i sentimenti. Proprio in questo periodo potete recuperare terreno e la voglia di amare. Domenica è la giornata migliore per affrontare certi problemi ma anche per avere risposte o accettare degli inviti interessanti.

Previsioni di venerdì 28 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se avete un carattere apparentemente tranquillo, basta un niente per farvi agitare. Se una storia non va bene, potete chiarire i vostri sentimenti oppure chiudere la relazione, senza soffrire.

Leone – Questo è un venerdì polemico e le prossime due giornate lo saranno ancora di più. I legami che non funzionano più devono essere gestiti con molta prudenza. Prima di tutto dovete capire se vale la pena salvare la relazione oppure è meglio tagliare tutto. Entro la primavera affronterete un cambiamento.

Vergine – È un fine settimana tranquillo, anche se ogni tanto sale la voglia di fare polemiche perché detestate le persone che non mantengono le promesse. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non rivangare vecchie emozioni. Il lavoro procede benissimo e nei prossimi mesi risolverete molte questioni importanti che riguardano la vostra carriera.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se in amore non c’è proprio una crisi, non sembrate molto convinti di ciò che desiderate. Molti di voi devono fare i conti con alcune questioni o qualche problema che riguarda la vita quotidiana, tipo una bolletta non pagata. L’astrologo consiglia di avere molta pazienza in famiglia.

Scorpione – In questo venerdì avete diritto a una piccola pausa e di lavorare di meno. Già da dicembre scorso state cercando di recuperare un po’ di serenità. Venerdì e sabato sono due giornate che favoriscono gli incontri e le buone idee. Se c’è una proposta di lavoro allettante, prima di rifiutare pensateci.

Sagittario – Siete capaci di fare tante cose, anche perché in questa giornata Venere è in ottimo aspetto. In questi giorni non si esclude la possibilità di trovare il vero amore. Sarà possibile mettere in chiaro tante cose e di fare qualcosa di piacevole.

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo periodo dovete affrontare problemi che arrivano dall’esterno. È stato molto difficile gestire determinate situazioni, talmente difficile da desiderare di starvene un po’ da soli. Se avete delle cose da mettere in chiaro, cercate di farlo entro sabato.

Acquario – Avete bisogno di recuperare un po’ di tranquillità in amore, infatti, in questo weekend è proprio la situazione sentimentale che vi pesa. È una situazione che può diventare piuttosto impegnativa per coloro che stanno vivendo una relazione difficile. Si consiglia un po’ di attenzione in più in questo weekend agitato.

Pesci – Con la persona giusta al vostro fianco farete grandi progetti. Se, invece, qualcuno perde tempo o prende tempo, voi non dovete demordere. Potreste uscirvene con qualche scenata. Emozioni in arrivo entro domenica. Questo è un periodo buono per chi ha un’attività che permette di guadagnare in modo soddisfacente.