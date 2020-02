Uomini e Donne, anticipazioni 28 febbraio: imbarazzo e risate in studio

Quarto appuntamento del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la quarta puntata dedicata al Trono over. Dopo un episodio in cui Barbara De Santi è stata protagonista per via del nuovo spasimante, cosa accadrà più tardi nello studio 6 dell’Elios in Roma?

Possiamo darvi qualche anticipazione grazie ai canali social della storica trasmissione Mediaset. Nel frattempo ricordiamo che la prossima registrazione del parterre senior di U&D sarà domenica prossima, mentre per questa settimana salta il Trono classico.

Spoiler Trono over: grande imbarazzo nello studio di Uomini e Donne

Stando agli ultimi spoiler, il nuovo appuntamento del parterre senior di Uomini e Donne, trasmesso oggi pomeriggio dalle ore 14.45 alle 16:10 svelano che si riprenderà il racconto lì da dove eravamo rimasti. Si continuerà a parlare di Antonella Brino e Marco B.

I due, infatti, dopo un mese di frequentazione, sembra che il cavaliere abbia rifiutato di dormire a casa della dama. La donna ha detto che se uno la desidera non risponde che ha la sua roba in albergo. La replica di lui non si è fatta attendere dicendo di dormire nudo. “Non è che mi impressiono”, ha contro-risposta la donna.

Uomini e Donne: la clamorosa confessione del nuovo cavaliere

Ma le rivelazioni al parterre senior di Uomini e Donne non sono terminate qui. Infatti, Marco ha dichiarato di avere un costume di Batman e di andare sui tetti così vestito. La sua passione è iniziata guardando film che, talmente lo ha preso così tanto che voleva essere anche lui come il supereroe.

Ricordiamo che il cavaliere del Trono over come lavoro si occupa di disinfezioni. A quel punto punto ha preso la parola la padrona di casa Maria De Filippi che ridendo gli ha detto che ora quando lo vedranno sanno che lui è Batman. Dopodiché si parlerà di altri protagonisti senior.