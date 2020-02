Al Bano rompe il silenzio: “Ora ho Romina Power al mio fianco, ecco chi ci ha fatto tornare insieme…”

Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5 prende il via il Serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le tante novità di quest’anno, la padrona di casa ha deciso di chiamare a sé Al Bano e Romina Power che saranno ospiti fissi per sei puntate. Prima della loro avventura nel talent show Mediaset, il cantautore di Cellino San Marco ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù Tv.

Il Maestro Carrisi ha parlato di questa sua nuova avventura televisiva al fianco dell’ex moglie e proprio su quest’ultima ha fatto una rivelazione. “Questo ruolo mi dà sempre slancio e poi avere Romina accanto…bè…ne vedremo delle belle”: ha detto l’artista pugliese.

La storica coppia sempre più vicina

Quindi, dopo la loro ospitata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il loro brano inedito ‘Raccogli l’attimo’, Al Bano e Romina Power sono pronti per il Serale di Amici 19. I due artisti avranno un compito molto importante, ovvero quello di dare consigli, insegnamenti e commentare le esibizioni degli allievi in gara. Rispetto gli anni passati quella che inizierà nelle prossime ore è una stagione del talent show completamente differente.

Tornando all’intervista al periodico DiPiù Tv, il Maestro Carrisi ha detto che per lui è un onore lavorare con Maria De Filippi e il ruolo di giudice gli piace moltissimo. Il cantautore ha ammesso si adorare la gioventù ricordando il ruolo di qualche anno fa quando era a The Voice of Italy.

Le parole al miele di Al Bano per Maria De Filippi

E se nelle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi, Al Bano era stato ospite solo per una puntata duettando con gli allievi in gara, questa volta sarà giudice per tutti gli appuntamenti. Ma come detto prima, il Maestro Carrisi non sarà solo perché al suo fianco ci sarà l’ex moglie Romina Power.

E proprio quest’ultima nelle ultime ore su Instagram ha postato un paio di foto: la prima il saluto a Los Angeles e l’altra l’arrivo a Roma. Nel corso della lunga intervista per DiPiù Tv, l’uomo ha concluso così: “Amo vedere crescere le nuove promesse”.