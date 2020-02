“Sto male…”: paura a Vieni da me, Caterina Balivo si accascia su sé stessa, caos durante il gioco [FOTO]

Clamorosa gaffe di Caterina Balivo a Vieni da me: ecco cosa è successo

Dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai Uno va in onda Vieni da me, il rotocalco condotto da Caterina Balivo. E proprio quest’ultima è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante il gioco telefonico nella puntata di giovedì 27 febbraio 2020.

Nel quiz i telespettatori da casa chiamano per scoprire a chi appartiene l’appartamento nella clip mandata in onda dalla padrona di casa. La conduttrice napoletana si è trovata a parlare con una signora che telefonava da un piccolo comune in provincia di Potenza, dicendole: “Lì c’è il podalico, il formaggio. Quant’è buono! Tu lo mangi?”.

A quel punto il pubblico presente in studio ha iniziato a rumoreggiare. Il motivo? La Balivo si è accorta di aver detto una fesseria visto che il podalico non è un formaggio ma un tipo di parto. Imbarazzata della situazione è scoppiata a ridere accasciandosi su sé stessa vicino le gambe di Jessica Notaro. (Continua dopo la foto)

La conduttrice partenopea si sente male dalle forte risate

Dopodiché Caterina Balivo si è scusata con tutti dicendo che la parola giusta è podolico. Ovviamente il pubblico ha accettato le scuse è l’ha applaudita per far stemperare un po’ l’imbarazzo che si era creato all’interno dello studio di Vieni da me.

A quel punto la padrona di casa ha detto di essersi sentita male per le forte risate. A quel punto ha preso la parola anche Lorenzo Farina, l’addetto ai social del programma di Rai Uno, dicendo di essersi chiesto che tipo di formaggio fosse il podalico.

Caterina Balivo riceve i complimenti da una spettatrice

In tutto questo la spettatrice da casa era ancora al telefono che aspettava di dare la risposta al quiz. La signora ha detto a Caterina Balivo di essere molto simpatica e che le piace molto Vieni da me. Nel frattempo il pubblico presente in studio, tra cui anche Jessica Notaro, continuano a ridere come dei matti per la gaffe di prima.