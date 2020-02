Oroscopo Branko 28 febbraio 2020: Gemelli in difficoltà, problemi per Leone

L’oroscopo di Branko del 28 febbraio è pronto a raccontarvi che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per i 12 segni dello Zodiaco. I nativi dell’Ariete devono fare i conti con i ritardi nel settore professionale, mentre le persone del Cancro devono tenere sotto controllo la salute. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 28 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata non mancano impedimenti e ritardi nel settore professionale. L’amore vi regala momenti magici, non perdete questa incredibile occasione. Marte vi rende aggressivi anche nel rapporto con le persone e con l’ambiente. Infine, la Luna vi regala tanta serenità.

Toro – Il successo è alle vostre porte. Questa Luna nel segno che chiude febbraio e apre marzo è molto felice, fortunata. Coloro che perdono la pazienza e rispondono a tono alla gente, è perché sentono la mancanza di Venere. Questo pianeta molto presto si farà sentire.

Gemelli – Avete ancora difficoltà nei rapporti con i superiori, le autorità e anche con i collaboratori. Appena Mercurio tornerà in Acquario dovete subito cogliere al volo l’opportunità di farvi avanti. Dovete credere di più nell’amore, Venere favorisce gli innamoramenti.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se questa è una giornata fortunata dovete tenere sotto controllo la salute. Curate di più anche le collaborazioni, le questioni legali, le discussioni e i contrasti su beni mobili e immobili. Luna in Toro tocca la casa, s’intrufola nelle discussioni d’affari e favorisce l’erotismo.

Leone – Luna in Toro e Mercurio in Acquario portano problemi anche nel campo lavorativo. Venere in Ariete vi farà vivere una grande passione anche nelle stagioni primaverili. La Luna tocca la salute, soprattutto la gola, il collo e le corde vocali.

Vergine – In questa giornata la Luna è passionale, costruttiva, produttiva, pratica e geniale. Se avete un talento particolare, l’oroscopo di Branko consiglia di uscire allo scoperto. Inoltre, raccomanda di cambiare l’approccio verso le persone che vi interessano per i vostri affari. In amore, è meglio tenere la bocca chiusa con certe persone.

Previsioni di venerdì 28 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata non vi manca l’amore e nemmeno l’opportunità di fare nuove conquiste. Tutti vorrebbero avere adesso le possibilità che avete voi, nel lavoro e affari, ma la vostra vita rischia di essere noiosa. Infine, Luna in Toro aumenta la passione e porta curiosità piccanti.

Scorpione – I vostri occhi raccontano una lunga storia d’amore, una speranza che arde nel cuore, il ricordo di quell’amore che non riuscite a dimenticare. Ci sono novità per i cuori solitari che cercano un nuovo amore, invece, nel matrimonio c’è aria di burrasca. Massima attenzione nella salute.

Sagittario – Volare troppo con la fantasia non vi aiuta a vincere nelle dispute di lavoro. Qualcosa potrebbe cambiare nelle collaborazioni già durante il fine settimana. Potrebbe sbucare un amore all’improvviso, forse non totalmente sincero, ma con Venere in Ariete tutto può accadere.

L’oroscopo di Branko del 28 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa Luna in Toro è una rosa di Vienna e rende omaggio al vostro amore, un po’ trascurato negli ultimi tempi. Per le coppie datate è arrivato il momento astrale per cominciare a programmare il matrimonio, ma Giove favorisce anche le nozze lampo. Secondo questo pianeta, se c’è amore si capisce subito.

Acquario – Forse qualche pioggia cadrà sul vostro amore, Luna in Toro causa le solite noiose discussioni con persone vicine e parenti. Domenica, però, un grappolo di stelle cadrà su di voi. La prossima settimana questa Luna diventerà molto bella per gli amori vecchi e nuovi. Agitazione in aumento, rilassatevi.

Pesci – Non esagerate con l’assunzione di farmaci e medicinali. Fino a domani, avete la Luna perfetta per i vostri affari finanziari, le iniziative professionali e i cambiamenti di lavoro. Se le cose non andranno in porto, portate pazienza. Intanto, continuate a provare, rischiare, sfidare. Amore intenso.