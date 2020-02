Imbarazzo a La prova del cuoco: spettatrice chiude il telefono in faccia a Elisa Isoardi [FOTO]

Clamorosa gaffe a La prova del cuoco

Nella puntata de La prova del cuoco andata in onda giovedì 27 febbraio 2020 è accaduto un piccolo imprevisto in studio. Elisa Isoardi senza volerlo è stata protagonista di un’inaspettata gaffe. Ma andiamo con ordine, durante la tradizionale gara dei cuoci, ovvero quello del peperone verde e del pomodoro rosso, per fare una sorpresa a Luca la padrona di casa si è avvicinata a lui.

Quest’ultima le ha chiesto come stesse sua madre e lui ha risposto di averla sentita il giorno prima dicendole di essersela cavata bene ai fornelli. A quel punto la conduttrice piemontese ha chiesto alla regia di comporre il numero della signora per parlare con lei. Il telefono ha squillato per quattro volte e alla fine qualcuno ha risposto. Ma chi?

Spettatrice chiude il telefono in faccia ad Elisa Isoardi

Elisa Isoardi ha chiamato la signora Lucia presentandosi con lei. Purtroppo, però, dall’altra parte dell’apparecchi telefonico non parlava nessuno. Per quale ragione? Dopo pochi secondi, però la svolta: la donna ha chiuso il telefono in faccia alla padrona di casa de La prova del cuoco. Ovviamente quest’ultima è rimasta di sasso e nel suo viso si leggeva tano imbarazzo.

Con un sorriso forzato, l’ex di Matteo Salvini ha detto: “Ha abbassato il telefono in faccia a La prova del cuoco”. A quel punto ha preso la parola il concorrente Luca che, per salvare il salvabile ha detto che le ipotesi possono essere due: o sta guardando il cooking show di Rai Uno e non vuole essere disturbata oppure ce l’ha con il figlio. (Continua dopo la foto)

Imbarazzo a La prova del cuoco: il figlio rimedia

Luca, il concorrente de La prova del cuoco ha affermato che la madre potrebbe avercela con lui perché a lei piace stare sempre al centro dell’attenzione, ma al momento c’è lui a godersi il programma culinario di Rai Uno.

Ovviamente il ragazzo ha detto tutto con tono ironico per rimediare alla clamorosa gaffe della madre ai danni di Elisa Isoardi. Nel frattempo quest’ultima nella stessa puntata ha spaventato Claudio Lippi dicendogli di stare male, poi ammettendo che era solo uno scherzo.