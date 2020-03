Adriana Volpe e Antonio Zequila, la mamma di lui conferma il flirt: ‘ho assistito a una telefonata e…’

L’ex conduttrice de I fatti vostri a cuore aperto al Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip è arrivato il momento delle confessioni. Questa volta è toccato ad Adriana Volpe che davanti alla lavagna della vita è scoppiata piangere svelando per la prima volta il suo grande segreto.

L’ex conduttrice dei “Fatti vostri” ha rivelato il dramma vissuto molti anni fa. All’interno del Grande Fratello, però si è parlato tanto anche di una presunta storia tra la conduttrice e Antonio Zequila avvenuto anni fa. Dopo vari pettegolezzi, a mettere la parola fine ci ha pensato la mamma del gieffino che ha raccontato un episodio.

La mamma di Antonio Zequila smentisce la gieffina

A mettere la parola fine sul presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe ci ha pensato proprio la mamma di lui. La donna intervistata dal Magazine Chi ha svelato che i due nel 2005 si sentivano e una volta ha assistito ad una loro telefonata.

Nel dettaglio la Volpe in procinto della partenza di Antonio verso l’isola dei famosi, gli avrebbe chiesto di non dire nulla del loro passato e di non menzionarla in nessun modo ne in tv e ne sui rotocalchi. Una rivelazione che quindi confermerebbe le parole del gieffino e smentirebbe quelle dell’ ex conduttrice. Cosa succederà adesso? Come reagirà Adriana?

Adriana Volpe ha perso un bambino

Il reality del Grande Fratello Vip è un gioco che diverte ma che fa riaffiorare anche molti ricordi. Adriana Volpe, la scorsa settimana, ha spiegato che subito dopo il matrimonio con Roberto è rimasta incinta di un bambino. Purtroppo a causa di alcune complicazioni arrivata alla decisa settimana di gestazione ha perso suo figlio. Andata dal medico insieme al marito per una visita di controllo si sono accorti che il cuoricino del feto non batteva.

Una sensazione bruttissima che a distanza di anni le provoca ancora tanto dolore. Fortunatamente, però, dopo pochi mesi, Adriana è riuscita a rimanere incinta per la seconda volta, dando alla luce Giselle.