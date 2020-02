“Sono una capra…”: il mea culpa di Barbara D’Urso, il grosso sbaglio a Pomeriggio Cinque

Clamorosa gaffe di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Dopo la prima parte dedicata esclusivamente all’emergenza Coronavirus, nella seconda parte di Pomeriggio Cinque la padrona di casa Barbara D’Urso ha affrontato dei temi più leggeri. In studio, infatti, si parlava di reality show, tra cui La Pupa e il Secchione e Viceversa che si è concluso da pochi giorni.

La conduttrice napoletana ha voluta tastare in prima persona se le ragazze sono davvero ‘ignoranti’ oppure lo facciano apposta per partecipare al programma di Italia 1. Facendo delle domande di matematica e di geografia, Lady Cologno ha commesso una clamorosa gaffe a livello nazionale. In poche parole Carmelita ha chiesto ad una Pupa quale fosse il capoluogo di regione della Calabria.

Lei ha insistito Reggio Calabria anche se la risposta esatta è Catanzaro. Infatti è stato uno dei Secchioni a farglielo notare. Accortasi dello scivolone, Barbarella ha colto l’occasione per fare un appello: “Prendete anche me alla Pupa e il secchione Io sono la più capra di tutte”.

Lady Cologno finisce ne I Nuovi Mostri?

Barbara D’Urso di certo farà parte della classifica de I Nuovi Mostri di Striscia la Notizia. Infatti convinta che il capoluogo della Calabria fosse Reggio Calabria, ha scoperto in diretta che invece è Catanzaro. A quel punto la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha detto che con la madre nata a in un paesino in provincia di Reggio non poteva commettere un errore del genere.

La gaffe di Lady Cologno è stata commentata anche sul web e nei vari social network dove gli utenti si sono scagliati contro di lei. Un siparietto che ha fatto divertire anche tutti gli ospiti presenti nello studio 6 di Cologno Monzese.

La vita in diretta si avvicina a Pomeriggio Cinque

Nel frattempo Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque deve iniziare a guardarsi le spalle dalla concorrenza. Infatti, in questi giorni di emergenza Coronavirus la coppia Lorella Cuccarini ed Alberto Matano si sono avvicinati moltissimo a lei.

La vita in diretta ha avuto un incremento d’ascolti e addirittura in settimana c’è stato pure il sorpasso. Tornando alle Pupe e i Secchioni presenti in studio, Carmelita ha dato la possibilità a Raffaello Mazzoni di fare il twerking come Elettra Lamborghini.