Maria De Filippi si confessa “Se non fossi stata sposata con lui…”

Maria De Filippi è indubbiamente tra le conduttrici televisive più amate in Italia. I suoi programmi principali, quali Uomini e Donne, C’è Posta per te, Tu si que vales e Amici di Maria De Filippi ottengono sempre grande successo.

Ed è proprio ad Amici, parlando con Martina Beltrami (cantante della 19esima edizione del talent) che la De Filippi ammette che, senza Maurizio Costanzo, non avrebbe mai fatto televisione. Vediamo com’è andata.

Maria De Filippi parla del suo percorso artistico

Martina, sin dalle prime puntate di quest’ultima edizione di Amici, si è dimostrata una ragazza dal carattere dominante al punto che spesso non accetta i giudizi dei professori. Memorabile il fuori onda di qualche giorno fa. Per cercare di far ragionare la ragazza che Maria De Filippi si sofferma a parlare con lei e si apre a delle confessioni “inedite”.

La conduttrice, infatti, afferma senza alcun problema “Se non fossi stata sposata con Maurizio Costanzo non avrei avuto la possibilità di fare tv“. Poi prosegue “Quando ho iniziato dicevano ‘Lo fa perché è sposata con Maurizio Costanzo’, era vero: non avrei mai avuto la possibilità se non fossi stata sposata. Sapevo che se poi il programma non andava bene mi cacciavano”.

E, quindi, Maria De Filippi conclude ricordando a Martina che le critiche e le malignità, spesso, ci servono a crescere e a vincere. Solo dimostrando quel che si sa fare si possono mettere a tacere i “cattivi”.

Il matrimonio ed il successo di pubblico

Era l’agosto del 1995 quando Maria De Filippi e Maurizio Costanzo convolarono a nozze dopo oltre 5 anni di fidanzamento. La carriera della De Filippi ebbe inizio, invece, nel 1992 quando presentò la prima edizione di Amici che, nonostante il nome identico, nulla aveva a che vedere con il format attuale.

Un compito davvero duro il suo: dimostrare di essere una brava conduttrice e non semplicemente la moglie di Costanzo. La De Filippi, comunque, ce l’ha fatta portando al successo molti programmi e lanciando diversi artisti come Marco Carta, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. E tanti altri, è certo, ne lancerà nel prossimo futuro.