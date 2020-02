‘Lo faccio ma ad una condizione…’: Maria De Filippi si ripropone per Sanremo

Fino allo scorso anno non c’era nessuna possibilità di un ritorno a Sanremo da parte di Maria De Filippi. A quanto pare, però, qualcosa è cambiato e a confermare una sua possibile presenza è la stessa conduttrice Mediaset.

In un’intervista fatta pochi gironi fa, durante la conferenza stampa di ‘Amici il serale’ ha spiegato di essere pronta a tornare sul palco dell’Ariston ma solo ad una condizione. Vediamo nei dettagli cosa ha raccontato.

Maria De Filippi si candida per la conduzione a Sanremo 2021

La conduttrice di Uomini e Donne durante la conferenza stampa di Amici 19 ha risposto ad alcune domande da parte dei giornalisti. Alcuni di loro le hanno chiesto se sarebbe pronta a tornare a Sanremo e questa volta ha risposto di sì.

Maria De Filippi vorrebbe ritornare sul palco dell’Ariston ma con accanto una sua grande amica. “Lo farei subito se accanto a me ci fosse Sabrina Ferilli. Se Amadeus dovesse chiamarci io ci sono, penso che lei avrebbe dei problemi ma non io”.

Le condizioni

Maria De Filippi oltre a richiedere la presenza di Sabrina le piacerebbe avere accanto anche Mara Venier. Durante l’intervista ha spiegato che sarebbe pronta ad un Festival del tutto diverso dal solito, magari addirittura con 8 valletti uomini, tra cui anche qualche politico.

Ovviamente questo è solo un suo desidero e per ora nulla è ancora confermato. L’unica cosa certa di questo Festival che si è concluso poche settimane fa sono gli ascolti portati alla rete da parte di Amadeus. Per la prima volta nei panni di direttore artistico, il conduttore di “Soliti ignoti” ha raggiunto dei picchi altissimi di share, superando il 50%.

Tutto pronto per Amici

Venerdì 28 febbraio andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent show arrivato ormai alla sua 19ima edizione si prospetta un altro grande successo per la conduttrice che ormai è diventata la regina degli ascolti. Per questa nuova edizione, insieme ai suoi collaboratori ha ben pensato di cambiare alcune regole che verranno spiegate in diretta.