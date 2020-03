Luca Argentero e Myriam Catania, dopo anni arriva la verità: ecco perché hanno divorziato

Il matrimonio finito di Luca Argentero e Myriam Catania

Anni fa formavano una delle coppie più belle dello spettacolo ma poi tutto è finito. Stiamo parlando di Luca Argentero e Myriam Catania. Quest’ultimi sono convolati a nozze nel 2007 e dopo nove anni hanno messo fine alla loro relazione sentimentale, infatti nel 2016 hanno divorziato.

L’anno seguente i due hanno trovato nuovamente l’amore con altri rispettivi partner. Nonostante sia trascorso molto tempo in tanti si sono domandati perché si sono lasciati? A svelare le ragioni della separazione è stata la stessa attrice siciliana che, attraverso la stampa, spiegò tutto.

Le ragioni della separazione

Intervistata dal magazine femminile Grazia, Myriam Catania diceva che lei e Luca Argentero sono stati felici per molti anni, ma poi l’amore è diventato stima e ora si sentono di rado. . L’ex gieffino e l’attrice hanno affrontato il divorzio solo quattro anni fa e lo hanno fatto con molta difficoltà.

La donna ha ammesso che non sono rimasti ottimi amici, ma si vogliono un gran bene. Sono stati felici per molti anni ed è stata dura chiudere la loro relazione sentimentale. “Ma arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”, diceva la sicula al noto magazine.

Luca Argentero e Myriam Catania amici nonostante la separazione

Nel corso della lunga intervista per il periodico Grazia, Myriam Catania diceva anche Sempre che Luca Argentero era stato il primo a sapere della sua gravidanza e del suo nuovo compagno di vita, ovvero il produttore francese Quentin.

Riferendosi all’ex marito ha detto che è una persona stupenda e ha accettato per come è, dandole affetto, consigli e non le ha mai trasmesso rabbia o sentimenti negativi. Quindi, nonostante il divorzio lo vorrà sempre nella sua vita. A distanza di anni l’attore sta per diventare padre insieme alla sua nuova fiamma Cristina Marino. Quindi è l’ennesima dimostrazione che due ex coniugi possono rimanere in ottimi rapporti nonostante sia finito l’amore.