Valeria Bigella ha abortito: “Aspettavo un figlio da Alessio Bruno”, la confessione spiazzante

Valeria Bigella e Alessio Bruno sono stati tra le coppie più discusse di Temptation Island, di recente la ragazza ha fatto una confessione spiazzante dal momento che ha ammesso di aver abortito.

Ospite durante la puntata di Rivelo, programma in onda su Real Time ogni giovedì, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato una drammatica esperienza che non aveva mai menzionato prima. La donna ha svelato che neppure sua madre fosse a conoscenza di quanto accaduto.

Valeria ha abortito quando stava con Alessio

Quando Valeria Bigella e Alessio stavano insieme, la ragazza ha raccontato di aver abortito. Il tutto è accaduto poco prima che la coppia mettesse piede a Temptation Island. Ad un certo punto della gravidanza, purtroppo, perse il bambino in modo spontaneo e questo lasciò i due ragazzi sconvolti. La protagonista dell’intervista ha raccontato d non aver mai parlato neppure con sua madre della questione.

Con il passare del tempo, però, considerando come si sia evoluta la storia con il suo e fidanzato, la ragazza ha confessato che, probabilmente, è stato un segno del destino. Forse nessuno dei due era pronto ad affrontare tutte le responsabilità che ne sarebbero derivate. Ancora oggi Valeria ha ammesso di pensare spesso a come sarebbe stata la sua vita se avesse avuto quel bambino. Ad ogni modo, adesso ha superato quel dramma e sta vivendo serenamente la sua relazione con il nuovo compagno. (Clicca qui per il video)

La vita attuale della Bigella e di Bruno

Dopo aver abortito, Valeria Bigella e Alessio Bruno parteciparono al reality show incentrato sulle tentazioni e ne uscirono devastati. Da quel momento, non hanno avuto più occasione di recuperare il loro rapporto. Il ragazzo è stato addirittura arrestato per spaccio di cocaina e attualmente si trova agli arresti domiciliari. A confortarlo c’è la nuova compagna Eleonora D’Alessandro.

Valeria, invece, ha smentito i flirt con i due calciatori Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli ed ha ammesso di essere fidanzata con un ragazzo comune di nome Giovanni. Quest’ultimo non appartiene al mondo dello spettacolo ed è in grado di donare alla fanciulla tutta la serenità di cui ha bisogno in questo momento.