Amici 19, Javier e Talisa: parla l’ex fidanzata del ballerino

L’ex fidanzata di Javier è intervenuta sui social per commentare quanto accaduto. Ecco che cosa è successo

Amici 19, gossip: è amore tra Javier e Talisa

Ad Amici di Maria De Filippi non si è mai parlato solo di talento, ma anche di relazioni amorose. La stessa conduttrice ha detto che nascono e muoiono amori alla velocità della luce nel talent. Quest’anno, dopo il finto flirt con Skioffi, Talisa si è presa una bella cotta per Javier.

I due ballerini devono convivere per forza nella casetta durante il Serale e questo ha creato un po’ di imbarazzo. Tra loro ci sono stati sguardi languidi e carezze, fino al vero e proprio bacio. Prima Talisa e Javier si nascondevano nel buio della notte, poi hanno iniziato a baciarsi anche davanti ad altre persone.

I dubbi di Talisa

Nonostante Talisa abbia ammesso di essere “proprio cotta” di Javier, ha anche manifestato i suoi dubbi parlando con Martina. La ballerina ha detto che fino alla sera prima di entrare nella casetta, Javier parlava al telefono con la sua fidanzata o quella che lui dice che è ormai un’ex.

Per questo lei non riesce a fidarsi. Martina le ha consigliato di non farlo, di non credergli, anche perché la fidanzata di Javier è ancora a Roma, quindi come mai rimane nonostante si siano lasciati?

Parla l’ex fidanzata di Javier

I siti di gossip si sono interessati molto a questa vicenda. Javier stava tradendo la sua fidanzata? È un bugiardo come dice Martina? Ebbene, la sua ex fidanzata è intervenuta sui social ringraziando tutti per l’interesse dimostrato nei suoi confronti.

Tuttavia, quello che ha detto Javier è vero: loro si sono lasciati un paio di settimane fa e non solo. Lei ha ammesso di avere un altro. Alla luce di queste dichiarazioni si può dire che Javier e Talisa non stanno facendo niente di male. Voi che cosa ne pensate?

Il Serale

Al Serale di Amici 19 parteciperanno 10 concorrenti: i cantanti Jacopo, Francesco, Nyv, Gaia, Giulia e Martina e i ballerini Valentin, Javier, Nicolai e Talisa. Alla gara saranno dedicate sei puntate e i ragazzi saranno sostenuti dal pubblico, dai professori e saranno valutati dalla giuria. Quest’ultima è composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso.