Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pronti per avere un bambino: le ultime dichiarazioni della coppia

Filippo e Pamela sono pronti per il grande passo, quello che lui le sta chiedendo da anni. Ecco che cosa hanno detto

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pronti per mettere su famiglia

Filippo Bisciglia è molto amato dal pubblico di Canale 5. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha avuto diversi ruoli in tv come inviato e come attore fino alla chiamata della redazione di Maria De Filippi che l’ha scelto per condurre Temptation Island.

L’anno scorso, tuttavia, ha anche partecipato ad Amici Celebrities con la fidanzata Pamela Camassa. Lei è una showgirl e modella che ha studiato recitazione, canto e ballo e quindi si è presentata in entrambe le categorie.

Alla fine del talent per vip, è stata proprio Pamela a trionfare e ad alzare la coppa d’oro conquistando tutti, giuria e pubblico. Filippo ha guadagnato il terzo posto, dietro a Massimiliano Varrese. Filippo e Pamela sono fidanzati da 13 anni ormai. Si sono conosciuti durante una vacanza con amici in comune e da lì è iniziata la loro storia.

Qualche anno fa hanno attraversato un momento di crisi in cui aleggiava l’ombra del tradimento, ma adesso sono più uniti che mai. L’unico problema era il fatto che lui voleva un bambino e lei no. Inaspettatamente, adesso le cose sono cambiate.

Pamela Camassa pronta per un bambino

Filippo e Pamela hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Lei ha confessato che Filippo le chiede un bambino ormai da anni perché lui ama i bambini e vorrebbe tanto diventare padre.

Tuttavia, non ha mai fatto pressione, accettando anche di non averne mai uno, se lei non lo desiderava. Invece, Pamela ha cambiato idea e ha detto che adesso sente che è il momento giusto. Filippo, entusiasta, ha detto che la compagna non è ancora incinta ma lo sarà nei prossimi mesi se tutto andrà bene.

Per il matrimonio invece? Entrambi sono credenti, ma non hanno mai pensato a sposarsi in tutti questi anni. In fondo, come ha detto Pamela, loro stanno bene anche così, nella loro casa di Roma da tanti anni. Questo non vuol dire, però, che prima o poi non saliranno all’altare. Che cosa ne pensate di questa coppia e di queste nuove dichiarazioni?