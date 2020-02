Serena reagisce all’intervista di Pago: lui non vuole sposarla, lei: “Me la paga” (VIDEO)

A quanto pare Serena Enardu non ha preso affatto bene le parole di Pago durante l’intervista con Chi. Pacifico ha dichiarato di non avere intenzione di sposare la donna, almeno non in questo momento. I fan, allora hanno deciso di chiedere all’ex tronista di commentare la decisione.

Ebbene, la donna non è sembrata molto felice di questo, sta di fatto che ha reagito in modo sarcastico e pungente. Come lei, però, era presente anche il compagno che, infatti, ha lasciato intendere che i due avessero discusso a causa delle sue dichiarazioni.

La reazione di Serena all’intervista di Pago

Grande scalpore hanno fatto le affermazioni di Pago in merito all’ipotetico matrimonio con Serena nel corso dell’ultima intervista di Alfonso Signorini. L’ex gieffino ha tirato in ballo anche problemi familiari che, molto probabilmente, hanno influito su tale decisione. Nonostante tutto, però, la coppia continua a stare insieme e a mostrarsi felice e raggiante. Dietro l’apparenza, però, sembrano nascondersi dei problemi latenti.

Un fan di Instagram ha chiesto alla Enardu di commentare la scelta di Pago di non sposarla e lei ha risposto fingendo di aver preso bene la questioni. A bassa voce, però, ha palesato quello che fosse realmente il suo pensiero ed ha detto che gliela farà pagare. Inoltre, ha anche alluso al fatto che reputa sprovviste di contenuti le parole del suo fidanzato. Insomma, da quanto emerso, sembra che il rospo non sia stato mandato giù. (Continua dopo il video)

L’intervento di Pacifico

Nel frattempo, mentre Serena si divertiva a parlare con i suoi follower di tutta la questione relativa all’intervista di Pago, quest’ultimo era sullo sfondo intento a prepararsi. Tra le altre domande, inoltre, ce n’è stata un’altra da parte di un altro utente il quale ha domandato se, alla fine, si sposassero oppure no.

Ebbene, a tale domanda, la Enardu ha risposto dicendo che lei sarebbe favorevole, mentre il suo fidanzato no. A quel punto è intervenuto Pacifico il quale ha chiuso ironicamente il dibattito con un bel “Ni”. Insomma, a quanto pare ci saranno da vedere ancora delle belle tra la coppia più discussa di questa edizione del GF VIP.