“Vi ammazzo a tutte e due…”: Barbara Palombelli, la brutta notizia della figlia Serena Rutelli [FOTO]

Serena Rutelli ospite a Vieni da me

Qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello 16, Serena Rutelli è stata ospite a Vieni da me, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, ha fatto delle confessioni choc sul suo passato.

Nello specifico la ragazza ha riferito che il padre naturale la picchiava e una volta, in un momento di rabbia disse anche di voler ammazzare lei e la sorella. Le parole della giovane hanno commosso la conduttrice napoletana ma anche il pubblico presente in studio per la storia della sua infanzia. (Continua dopo la foto)

Parole choc della figlia di Barbara Palombelli

Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Serena Rutelli ha confessato di essere nata nella Capitale e di avere una sorella naturale che si chiama Monica. Entrambe vivevano in una casa molto semplice insieme ai loro genitori biologici. Il padre lavorava come meccanico mentre non sa cosa facesse la madre che, a casa non c’era quasi mai. Quindi si occupava solo il papà di loro due.

Solo che l’uomo era abbastanza violento e pesante come persona. Infatti tornava in casa nervoso oppure se aveva una giornata storta se la prendeva con lei e la sorella Monica. Siccome quest’ultima era più piccola, Serana cercava di proteggerla. Un giorno una sua vicina di casa lanciò l’allarme e il padre portò entrambe in una casa famiglia. “Dopo un po’ di tempo minacciò le suore dicendo torno e vi ammazzato tutte”, ha raccontato la figlia adottiva di Barbara Palombelli.

Serena Rutelli parla dei suoi genitori adottivi

Nel corso della lunga intervista a Vieni da me, Serena Rutelli ha parlato anche del rapporto con i genitori adottivi, ovvero l’ex primo cittadino di Roma Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, conduttrice di Forum.

L’ex gieffina ha raccontato che quest’ultimi, quando hanno preso lei e la sorella Monica le hanno detto di portarle al parco giochi. Quando ha ricevuto il primo abbraccio ha sentito l’amore di una madre. Alla mamma adottiva vuole un bene dell’anima, ma con suo padre Francesco ho un rapporto speciale, infatti gli acconto tutto.