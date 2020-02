Pago non vuole sposare Serena: lei reagisce male, ecco che cosa ha detto sui social

Serena Enardu non ha reagito molto bene all’ultima intervista di Pago. Ecco che cosa ha detto sui social

GF Vip: Pago non vuole sposare Serena

Pago, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, con Serena Enardu ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Nonostante nel reality sia sempre stato dalla parte di Serena, attirando su di sé critiche e mettendo a repentaglio il suo percorso, il cantante ha ancora molti punti interrogativi.

Infatti, alla rivista di Alfonso Signorini ha confessato che è vero che stanno ricostruendo pian piano il loro rapporto ma i loro problemi sono iniziati ben prima di Temptation Island Vip quindi ci sono tante cose in ballo. Non solo, ma per ora, viste le tante domande e i tanti dubbi su Serena, non vuole affatto pensare al matrimonio, prima vuole vedere i fatti.

La reazione di Serena

Sembra che le dichiarazioni di Pago non siano piaciute per niente a Serena Enardu. L’ex tronista sui social ha pubblicato un paio di domande di chi la segue. Nella prima le chiedevano che cosa pensava dell’intervista del suo compagno e lei a voce ha detto che è stata molto bella, mentre con il labiale ha fatto capire che lui gliela dovrà pagare per quelle affermazioni.

Non solo, ma poi con un’altra domanda dello stesso tipo ha detto in modo molto ironico che l’intervista non le ha dato fastidio. Serena ha inquadrato anche Pago, che si trovava nel letto con lei, e anche lui ha risposto con un ironico “no, neanche un po’”. Alla fine Serena ha ammesso che dopo quell’intervista è successo “un casino”.

Le critiche

Come sapete ormai molto bene, Pago e Serena si sono lasciati a Temptation Island Vip. Lei poi ha frequentato Alessandro Graziani, il tentatore con il quale si è lasciata andare nel programma. Tuttavia, si è pentita di tutto e ha deciso di provare a tornare con Pago. Per questo è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip.

Il pubblico, nella maggior parte, non ha mai accettato il suo comportamento e nemmeno le decisioni prese dal Grande Fratello Vip. Infatti, attraverso il televoto, il pubblico da casa aveva più volte detto che Serena non poteva stare in Casa, l’ha eliminata, ma la produzione ha deciso di darle sempre possibilità di rimanere.

In generale, ci sono state molte critiche per questo trattamento di favore e per il comportamento di Serena sempre poco rispettoso verso Pago. Non solo, da favorito alla vittoria, anche Pago è stato eliminato. Molte persone non hanno accettato il suo comportamento da “zerbino”, ma si aspettavano qualcos’altro.