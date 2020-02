“Sei pure zoppa e in menopausa da 200 anni”: Paolo Bonolis offende una spettatrice di Avanti un altro, è polemica [VIDEO]

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato veramente?

Da qualche giorno sul web non si parla altro che di una possibile lite tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti dietro le quinte di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Un’indiscrezione che è stata seccamente smentita da Marco Salvati, autore del programma Mediaset.

Ma nelle ultime ore un testimone oculare avrebbe confermato il litigio tra i due professionisti, anche se non ci sarà nessuna separazione. Inoltre il Maestro ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo che ama Bonolis come un fratello. Da qualche ora, però, il marito di Sonia Bruganelli è finito al centro delle polemiche per un linguaggio poco consono adottato nei confronti di una signora del pubblico.

Il Bonus Daniel Nilsson accerchiata dalle donne del pubblico

Qualche giorno fa, come accade ogni sera ad Avanti un altro!, nello studio 1 del centro Elios di Roma è arrivato il Bonus Daniel Nilsson. E’ di tradizione che dopo il suo ingresso gran parte delle donne del pubblio si alzano rincorrendolo per baciarlo ed abbracciarlo. Non solo ragazze ma anche persone avanti con gli anni.

Una situazione che fa perdere la pazienza Paolo Bonolis che ogni volta è costretto a ‘cacciarle’ con forza per liberare il modello. Di recente è accaduta la medesima cosa ma in questo caso il padrone di casa ha perso la pazienza con una persona in particolare.

Paolo Bonolis offende una donna del pubblico: è polemica

Dopo aver allontanato tutte le donne intorno al Bonus di Avanti un altro!, Paolo Bonolis ha puntato una signora in particolare perché non voleva mollare Daniel Nilsson. Mentre lei si allontanava per riprendere la sua postazione nel pubblico, il padrone di casa le ha detto che si deve vergognare perché ormai sono 200 anni che è in menopausa e che deve tenere a freno i suoi istinti sessuali.

Non contento, il collega di Luca Laurenti l’ha offesa dicendole che è pure zoppa. Un atteggiamento, quello del conduttore romano, che non è piaciuto al popolo del web che ha scatenato una polemica sui vari social network. Ecco il video in questione: