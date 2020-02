GF Vip, Valeria Marini in lacrime dopo lo scontro con Antonella Elia: ‘In passato ho avuto mani addosso’ (Video))

Valeria Marini ha fatto una rivelazione dopo la rissa con Antonella Elia. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: è scoppiata la rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini

Il pubblico della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto modo di capirlo già dalle prime puntate: tra Antonella Elia e Valeria Marini non corre buon sangue. All’inizio del reality, infatti, c’è stato uno scontro molto acceso tra le due donne.

Antonella non ha nessuna stima della stellare showgirl, pensa che non sappia fare nulla e l’ha criticata anche sul suo aspetto fisico. Valeria ha cercato di far capire che ci vuole più solidarietà femminile ma non è servito a molto.

Tuttavia, Valeria non si è arresa e quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come una nuova concorrente ha voluto baciare e abbracciare Antonella in segno di pace. Anche quel gesto non è servito. In seguito ci sono stati commenti acidi, frecciatine, insulti e alla fine la situazione è degenerata.

Antonella ha dato uno spintone a Valeria urlando frasi come “hai rotto i co***”, “te ne devi andare”. Valeria Marini ha chiamato a gran voce gli autori del reality chiedendo la squalifica per quel gesto. Antonella, invece, ne sembrava orgogliosa e ha ironizzato sul fatto che Valeria non avrà sentito nulla “visto che è fatta di plastica”.

Valeria Marini in lacrime: la triste confessione

Dopo questo scontro in cui sono intervenuti gli altri concorrenti per dividere le due donne, Valeria Marini è scoppiata in lacrime. La showgirl è andata in giardino insieme a Sossio Aruta, Licia Nunez e Paolo Ciavarro e ha confessato che lei ha subìto le mani addosso in passato e per questo non aveva più intenzione di subirle, soprattutto pubblicamente. Ovviamente non ha dato altri dettagli sulla sua vita privata.

Il web è diviso

Sui social c’è chi sostiene Antonella Elia e pensa che Valeria Marini l’abbia provocata troppo in questi giorni. Poi c’è chi la condanna e chiede a gran voce la squalifica. La prossima puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5 sarà lunedì 2 marzo.

Che cosa decideranno di fare la produzione e Alfonso Signorini a seguito di questo episodio? Voi che cosa ne pensate? Ricordiamo che fino ad ora le squalifiche sono state due: quella di Salvo Veneziano per le frasi irripetibili su Elisa De Panicis e quella di Clizia Incorvaia per le frasi inopportune sulla mafia.