‘E’ una ladra…’: Barbara De Santi nella bufera, gravi accuse alla dama di Uomini e Donne

Barbara De Santi ruba idee a Uomini e Donne

Barbara De Santi ormai, la dama fa parte del parterre di uomini e Donne da diversi anni ma ancora oggi non è riuscita a trovare la sua anima gemella. Dopo aver lanciato una scarpa e dei biscotti contro Marcello, ha capito che la sua vita lavorativa poteva darle più soddisfazione personale, mettendosi così in un giro vero e proprio di business.

In poco tempo la dama creato una band musicale formata da altre tre ragazza dando vita ad un gruppo chiamato “Loom Loom”. Così facendo, si è gettata letteralmente nel business rubando idee e personaggi proprio all’interno del parterre.

Barbara De Santi ha un nuovo amore

La dama di Uomini e Donne quest’anno ha deciso di far parte di nuovo del parterre di Uomini e Donne. Barbara De Santi è molto conosciuta sopratutto per il suo carattere fumantino e per i suoi modi a volte troppo eccentrici. Infatti, questo spesso la penalizza e molti uomini ‘scappano’ proprio per tali motivi.

Nelle ultime settimane però ha conosciuto un nuovo cavaliere che sembra aver perso completamente la testa per lei. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele tanto che, l’uomo al centro dello studio ha deciso di dare il primo bacio alla dama per dimostrarle quanto le piace. (Continua dopo il post)

La dama in cerca di visibilità al trono over

Barbara De Santi non sembra contenta di aver trovato solo l’amore a Uomini e Donne. Infatti ha deciso di darsi alla scrittura, al cinema ma soprattutto a crearsi un vero e proprio business che di sicuro cambierà la sua vita. Oltre a far parte del programma della De Filippi è sopratutto una brava maestra di scuole elementare e da poco ha dato vita anche ad una scuola di musica, come già detto in precedenza.

Qualche ora fa ha caricato una foto sul suo profilo Instagram, spiegando che sta lavorando per la pubblicazione del suo primo libro. Ovviamente, la presenza al trono over le permetterà di farsi più pubblicità e arrivati a questo punto qualcuno ha dato ragione a Gianni Sperti che ha sempre affermato che Barbara è in cerca di soldi e visibilità.