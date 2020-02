I fratelli Onestini si scagliano contro Ivana Icardi: ecco tutti i dettagli

Gianmarco e Luca Onestini si sono scagliati contro Ivana Icardi per il suo comportamento a Superviventes. Ecco che cosa è successo

Ivana Icardi a Superviventes tra le braccia di Hugo Sierra

Come saprete, Ivana Icardi, dopo essere stata una concorrente del Gran Hermano, del Grande Fratello 16, ha iniziato la sua avventura a Superviventes (L’isola dei famosi spagnola). Qui in Italia e poi anche in Spagna, Ivana ha fatto la guerra a Gianmarco Onestini, anche lui ormai ben noto in entrambi i Paesi.

Al Grande Fratello 16 Ivana aveva lasciato il suo fidanzato con il quale aveva una relazione da tre anni perché Gianmarco Onestini aveva un comportamento equivoco nei suoi confronti. Gianmarco, tuttavia, ha poi detto che non era interessato a lei e da lì è nato il loro scontro. Lei ha detto di essere stata “sedotta e abbandonata” ed è andata anche nei programmi spagnoli per attaccare Gianmarco.

Adesso Gianmarco è felice accanto ad Adara Molinero, la quale ha lasciato il suo compagno Hugo Sierra perché si era innamorata del giovane Onestini. Ebbene, Ivana non ha perso tempo e appena due giorni dopo l’inizio di Supervivientes ha baciato Hugo Sierra, concorrente del reality come lei.

La reazione dei fratelli Onestini

Questo gesto ha creato davvero scompiglio nel web. Com’è possibile che Ivana si sia lasciata andare tra le braccia di Hugo, ex compagno proprio di Adara Molinero che ora ha una relazione con Gianmarco Onestini? Perché questo intreccio amoroso? Per molti è chiaro che Ivana voglia provocare Gianmarco come ha sempre fatto negli ultimi mesi. Ma ecco come hanno reagito i protagonisti della vicenda a questa nuova relazione, vera o finta che sia.

Adara Molinero ha definito la vicinanza tra Ivana e il suo ex compagno ridicola, fatta solamente per farla ingelosire. Inoltre ha fatto presente che tutto quello che Ivana ha raccontato su Gianmarco è completamente falso.

Gianmarco ha detto, invece, di essere veramente stanco di Ivana e di quello che continua a dire in giro. Loro non sono mai stati insieme, lei continua a prendere in giro tutti. Secondo lui Ivana e Hugo sono due ipocriti.

L’attacco più pesante, però, è stato quello di Luca Onestini. L’ex tronista ha ricordato che Ivana accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality e poi, a due giorni dall’inizio di Superviventes, ha baciato Hugo Sierra. Luca è stato intransigente e ha scritto: “se qualcuno aveva ancora dei dubbi… ora anche i muri hanno capito che schifo di persone che sono questi due pagliacci”.