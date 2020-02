Giovanna Abate torna a parlare di Giulio Raselli: “Non era la persona giusta”

Nel corso di un’intervista con Uomini e Donne Magazine, Giovanna Abate è tornata a parlare di Giulio Raselli. Tutti i fan del programma ricorderanno sicuramente il precedente percorso dei due nel talk show di Maria De Filippi. L’ex corteggiatrice rimase molto male per l’epilogo della loro conoscenza, ma adesso il suo punto di vista è radicalmente cambiato.

A distanza di un po’ di tempo, infatti, la ragazza è riuscita a vedere con maggiore lucidità la questione ed ha ammesso di non reputare il ragazzo la persona adatta a lei. Adesso non ha alcun rimpianto e, soprattutto, non sente più nulla nel vedere l’ex tronista insieme alla sua fidanzata Giulia D’Urso.

Le parole di Giovanna su Giulio Raselli

Le parole di Giovanna Abate su Giulio Raselli sono state alquanto chiare e concise. La ragazza ha spiegato di aver vissuto molto male la precedente esperienza nel programma, tuttavia, è felice di essersi mostrata sempre per quello che è. Nonostante tutto, l’Abate ha spiegato di non pentirsi di nulla e di essere contenta di come si siano concluse le cose.

Anche il “no” le è servito molto d’insegnamento e attraverso quell’esperienza è riuscita a distaccarsi completamente da quel ragazzo di cui si era invaghita. Al momento, non prova più nulla nel vedere Giulio e Giulia insieme sui social. I due ragazzi, infatti, sono molto attivi su Instagram, dove pubblicano numerosi contenuti inerenti la loro vita quotidiana. Inoltre, la ragazza ha confessato anche un’altra cosa, ovvero, che non reputa l’ex tronista la persona adatta a lei.

Ecco cosa ha imparato l’Abate e cosa si augura

Dopo aver parlato di quello che sente per Giulio Raselli, Giovanna Abate ha spiegato quello che si augura da questa esperienza. La simpatica ed esuberante romana spera di trovare un ragazzo che sappia apprezzare e valorizzare anche le sue pesantezze e i suoi difetti. Lei stessa è consapevole di non avere affatto un carattere semplice, tuttavia, l’amore è anche questo.

Solo attraverso l’accettazione dei difetti e delle imperfezioni si può amare davvero una persona al 100%. Infine, dopo tutto quello che ha vissuto, ora si sente più consapevole della persona che vuole al suo fianco. Riuscirà a trovarla a Uomini e Donne?