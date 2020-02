Carrozzina con neonato in strada: è stato abbandonato dalla madre

Come potrebbe una mamma lasciare andare suo figlio? Se lo chiedono in molti, in queste ore a Roma dove è stata segnalata una carrozzina con neonato in strada. Secondo i primi racconti il piccolo è stato abbandonato presumibilmente dalla madre. Si tratta di una donna vestita di abiti scuri che teneva in braccio un’altra bambina. I passanti hanno allertato le autorità.

Carrozzina con neonato in strada: Roma nello sgomento

La carrozzina con neonato in strada è stata abbandonata nei pressi della stazione Termini. Ci troviamo in via Principe Amedeo, zona niente affatto fuori mano. A notare il gesto di questa donna, e il successivo abbandono un cittadino, che non ha esitato a chiamare le autorità.

E infatti sul posto sono accorse le volanti della polizia che hanno subito dato il via alle indagini. Hanno raccolto i video delle telecamere di sorveglianza del posto e stanno passando al setaccia ogni fotogramma per individuare l’identità della donna. Sempre in base agli inquirenti, si tratta di una donna vestita di scuro. Indossava un cappuccio in testa, quasi sicuramente per non farsi riconoscere. Tra le braccia aveva un’altra bambina, di circa un paio di anni. Nel mentre portava a spasso la carrozzina, l’ha lasciata sul marciapiede ed è andata via.

Le ricerche della mamma “sprovveduta”

Il caso della carrozzina con neonato in strada ha smosso anche gli agenti della Polfer. Questi ultimi hanno messo a disposizione dei poliziotti del commissariato Esquilino, che tra le altre cose ha deciso di prendersi cura del neonato. Gli agenti fanno sapere che il piccolo sta bene.

Dopo qualche ora dalla divulgazione della notizia, il direttore di un supermercato di Via Gioberti ha allertato il 112 per aver intravisto una donna corrispondente alla descrizione. Tuttavia all’arrivo degli agenti, la donna non era più nei paraggi.

Il ritrovamento della madre

Al momento del ritrovamento il piccolo dormiva beato nella carrozzina, avvolto in una copertina. A prenderlo in custodia prima dell’arrivo degli agenti di polizia, il passante che li ha chiamati. In molti si domandano come sia possibile per una madre abbandonare la carrozzina con neonato in strada, senza domandarsi che fine possa fare.

Tuttavia, grazie al lavoro incessante delle autorità la donna è stata ritrovata su un treno diretto a Monaco. Si tratta di una 25enne originaria di Varese. Pare che il suo gesto disperato sia dipeso dall’impossibilità di mantenere il piccolo. Comunque sia, la donna dovrà rispondere di abbandono di minori.