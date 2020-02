Coronavirus in Europa, gli ultimi aggiornamenti sui contagi

Il Coronavirus COVID-19, dopo la diffusione in Cina, si sta diffondendo anche nel resto del mondo. L’Italia è certamente uno dei Paesi più colpiti in Europa ma, nelle ultime ore, si sono manifestati numeri di contagi maggiori anche in diversi Paesi europei.

Coronavirus, i numeri della diffusione in Europa

La nazione europea in cui il Coronavirus si sta diffondendo più rapidamente è la Francia. In 24 ore i contagiati sono passati da 18 a 39. L’ultimo contagio è quello di una donna residente a Nizza e che, da alcuni giorni, era rientrata da Milano. In Paese è in atto, naturalmente, la procedura di quarantena. A questa è finito anche un deputato del Paese rientrato dalla Cina, seppure il test abbia dato esito negativo.

In Regno Unito in 24 ore ci sono stati 4 nuovi contagi. Attualmente sono, quindi, 19 le persone affette dal Coronavirus. Un nuovo contagiato in Germania, precisamente nella città di Amburgo. Si tratta di un pediatra della città. I numeri aggiornati parlano, dunque, di 32 malati. In Austria ci sono 3 nuovi casi, due uomini e una donna, di rientro da un viaggio all’estero. Effettuati i test anche su due bambini che erano con loro ma si attendono ancora i risultati.

Un solo caso in Olanda, il primo in assoluto, un uomo rientrato dall’Italia. Ben 24 sono gli affetti del Coronavirus in Spagna. Tra questi almeno uno, un anziano di 77 anni, risulta essere in gravi condizioni. Più di 20 persone si trovano in quarantena in diverse città. Sono 9, invece, i casi nella Penisola Scandinava. Si tratta di 5 persone in Svezia e 4 in Norvegia. Tutti provenivano da Paesi esteri dove il Coronavirus si è diffuso molto come Italia e Iran.

La situazione in Svizzera, Croazia, Lituania e Bielorussia

Un caso di contagio da Coronavirus è stato riscontrato in Bielorussia. Si tratta di uno studente iraniano le cui condizioni sembrano stazionarie. Primo caso anche in Lituania, una donna proveniente dal Veneto e attualmente in quarantena. Si tratta di un paziente asintomatico: ha il virus ma non presenta sintomi.

In Croazia ci sono 5 casi di cui alcuni legati al nord Italia. Sono 15, invece, i contagiati in Svizzera. Uno di questi riguarda un 45enne di ritorno da Milano. Tutti gli eventi in programma sono stati cancellati, tra questi anche il Salone dell’Auto che si sarebbe dovuto aprire il prossimo 5 marzo.

I numeri di contagiati è, purtroppo, destinato a salire con il passare delle ore. Il bilancio, dunque, è in continuo aggiornamento.