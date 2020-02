Striscia la Notizia: ecco chi ha preso il posto di Edoardo Stoppa per i servizi dedicati agli animali [FOTO]

Jimmy Ghione al posto dell’uscente Edoardo Stoppa

Nelle ultime ore a Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda il tanto atteso da parte dei cittadini di Caltagirone del servizio sul randagismo. Fino alla passata edizione un argomento del genere sarebbe stato affidato allo storico inviato Edoardo Stoppa.

Ma dopo che quest’ultimo ha detto al meno per il momento addio al programma di Canale 5, se ne è occupato il collega Jimmy Ghione. Andiamo a vedere cosa è accaduto nella cittadina sicula per i cani che circolano indisturbati tra le strade.

Jimmy Ghione a Caltagirone per occuparsi di randagismo

L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione di recente ha trattato un tema molto delicato come il randagismo. Una problematica molto rilevante nel paese siciliano di Caltagirone, considerata “città bellissima”, dai due conduttori del tg satirico Ficarra e Picone, anch’essi siculi ma di Palermo.

L’inviato ha fatto vedere quanto all’ex Fornace siano numerosi i piccoli randagi. Cani abbandonati tra il verde della vegetazione e non solo, anche sparsi per le strade della cittadina barocca. Ghione, intervistando l’assessore Caristia, ha promesso di ritornare nei prossimi mesi, sicuramente la prossima stagione televisiva, per accertarsi che la situazione sia migliorata. Le istituzioni manterranno la promessa? Non resta che attendere. (Continua dopo la foto)

Francesca Manzini e Gerry Scotti sostituiscono Ficarra e Picone a Striscia la Notizia

Dopo l’arrivederci di Ficarra e Picone, l’imitatrice e speaker radiofonica Francesca Manzini è pronta ad intraprendere un’importante esperienza sul piccolo schermo. Dal 2 al 7 marzo 2020, dopo essersi divertita moltissimo con le sue imitazioni nelle vesti di Mara Venier, grazie anche al deepfake, i numerosi telespettatori la vedranno ancora a Striscia la Notizia, ma dietro il noto bancone.

Infatti, l’ex allieva di Amici Celebrities al fianco di Gerry Scotti, condurrà il popolare tg satirico di Antonio Ricci per una settimana. Dopo sei puntate la donna verrà sostituita dalla soubrette svizzera Michelle Hunziker, storico volto del programma di successo di Canale 5.