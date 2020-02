Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane, ma la reazione di lui a Mattino Cinque è assurda (VIDEO)

Nella puntata odierna di Mattino Cinque, di venerdì 28 febbraio, Federica Panicucci è tornata sulla questione Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Nel caso specifico, l’attore è stato informato della decisione della sua fidanzata di porre fine alla loro relazione.

L’ospite, in collegamento telefonico con i membri del programma, ha avuto una reazione alquanto ambigua, che ha lasciato di stucco tutti i presenti e i telespettatori. Inoltre, nel progredire del dibattito, il protagonista ha anche “minacciato” la padrona di casa di interrompere il collegamento.

Pietro commenta la decisione di Antonella a Mattino Cinque

Antonella Elia, in questi giorni, ha deciso di lasciare Pietro Delle Piane e quest’ultimo ha commentato a Mattino Cinque la notizia. Nel caso specifico, la concorrente del GF VIP ha detto di avere parecchie incertezze in merito alla questione dell’ipotetico tradimento. Per tale ragione, nel dubbio, preferisce lasciarlo. Sicuramente, una volta terminata l’esperienza nel reality, la donna avrà la possibilità di parlare con lui a quattrocchi e chiarire la vicenda.

Ad ogni modo, l’attore è sembrato alquanto tranquillo nel momento in cui la Panicucci gli ha mostrato il video inerente lo sfogo della sua fidanzata. Il protagonista ha detto di essere certo che la loro storia non terminerà all’interno di un programma televisivo. A quanto pare, dunque, Pietro è convinto di riuscire a chiarire la questione al di fuori delle telecamere con la sua compagna. (Clicca qui per il video)

Delle Piane “minaccia” la Panicucci

In seguito, la conduttrice ha mandato in onda anche altre accuse, fornite da Fiore Argento, che certificherebbero l’avvenuto tradimento. Gli ospiti in studio, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di sbugiardare l’attore e questo ha portato a delle conseguenze inaspettate. Pietro Delle Piane, infatti, ha “minacciato” di chiudere la conversazione a Mattino Cinque se avessero continuato ad attaccarlo in quel modo.

La padrona di casa, naturalmente, non è rimasta in silenzio dinanzi tale parole e ci ha tenuto a precisare di non gradire affatto il comportamento del suo interlocutore. Lei non accetta che un ospite minacci di lasciare la trasmissione solo perché non in grado di sostenere un dibattito con altre persone.