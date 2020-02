Elisabetta Canalis e Clooney, la verità sull’addio: “In casa costretta a…”

Elisabetta Canalis e George Clooney hanno fatto sognare schiere di romantici fan. L’ex velina di Striscia La Notizia e l’attore hollywoodiano sono stati insieme nel 2011, una storia che è durata per quasi due anni.

Belli, giovani ed innamorati si sono amati alla follia, però qualcosa, ad un certo punto ha incrinato l’idillio compromettendo l’equilibrio sentimentale in maniera irreversibile. Ma cosa ha spinto i due a separarsi e a scegliere di dirsi per sempre addio senza se e senza ma?

La fine tra Elisabetta Canalis e George Clooney

La sarda, dopo la fine della sua storia d’amore con il divo ha più volte parlato del legame, pur non scendendo mai nei particolari. A Bruno Vespa, in un’intervista rilasciata tempo fa, ha rivelato di aver sofferto un’apatia nel rapporto, diventato nel corso del tempo simile a quello che un padre può avere con una figlia.

Stili di vita differenti, età diverse, obiettivi non in linea: sarebbero state queste, dunque le motivazioni che li hanno spinti a non continuare più la vita insieme. Secondo alcuni insider che ai tempi hanno parlato, la loro convivenza era diventata quasi un’abitudine, fatta di incomprensioni e routine: Elisabetta era spesso costretta in villa ad isolarsi quando c’erano gli amici di George perchè si sentita troppo sola e quindi si rifugiava a bordo piscina a chattare con le persone a lei più care. Era diventata inevitabilmente triste e si era chiusa in una gabbia dorata.

La nuova vita degli ex

Elisabetta ha molto sofferto per la fine della sua love story, ma oggi il dolore per quell’addio che si è invano cercato di evitare, oggi è solo un lontano ricordo. La 42enne è felicemente sposata con il chirurgo di fama mondiale Brian Perry, dal cui matrimonio è nata la piccola Skyler Eva.

Anche George, dopo anni di singletudine incallita ha deciso di mettere la testa a posto: si è infatti legato alla meravigliosa avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin dalla quale ha avuto due gemellini. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!