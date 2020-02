Un posto al sole anticipazioni 2 marzo 2020: Alberto vuole tenere il bambino

Terminato il weekend, torneranno in tv i nostri amici di Palazzo Palladini con un nuovo ed imperdibile appuntamento di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni di lunedì 2 marzo, ci saranno dei risvolti importanti che riguarderanno un po’ tutti. Da Alberto a Marina, ne vedremo delle belle. Incominceranno i lavori di ristrutturazione al Palazzo e gli inquilini conosceranno il capocantiere addetto alla ristrutturazione delle cantine.

Un posto al sole anticipazioni del 2/3

Nella puntata di lunedì 2 marzo di Un posto al sole Alberto, dopo la visita di Nunzia, cambierà idea e tenterà di convincere Clara a tenere il bambino. In realtà, l’avvocato Palladini ha un secondo fine in mente. Poco convinta sulla magnanimità di Alberto, la madre di Clara cercherà di vederci chiaro e inviterà sua figlia a guardarsi alle spalle.

Nel frattempo a Palazzo Palladini l’atmosfera sarà tutt’altro che respirabile a causa del ritorno di Alberto. Ciononostante, cominceranno i lavori di ristrutturazione all’interno della storica struttura che da anni fa da sfondo alla celebre soap opera italiana. Raffaele e gli altri inquilini del Palazzo conosceranno il capocantiere incaricato di sistemare le cantine per Patrizio e Vittorio. I due ragazzi, difatti, hanno deciso di vivere per fatti loro.

A UPAS si tornerà a parlare anche di Marina la quale è piombata in un brutto pasticcio che ha coinvolto anche Fabrizio Rosato. Quest’ultimo si è addossato la colpa dell’omicidio dello zio, ma Marina sarà del tutto convinta che lo abbia fatto solamente per proteggerla dalle infamanti accuse. La Giordano deciderà di parlare faccia a faccia con il suo ex compagno e cercherà di convincerlo di dire la verità. Riuscirà nel suo intento?

Spoiler Un posto al sole: Filippo conosce un’altra donna

Nella prossima settimana a Un posto al sole assisteremo a nuovi risvolti della trama. Roberto Ferri non mancherà di supportare Marina mentre Giovanna scoverà ulteriori indizi.

Niko si rivolgerà a Franco per valutare l’auto di Alberto in quanto sarà intenzionato a comprarla. Il Palladini, trovandosi a corto di denaro, si vedrà costretto a vendere la sua amata automobile, ma le trattative si dilungheranno. Niko sarà impegnato anche nella questione tra Filippo e Serena i quali sembreranno sul punto di separarsi per sempre. A cambiare il destino della coppia sarà una new entry, tale Cristina. Quest’ultima sarà assunta come skipper dal Sartori.