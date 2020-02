Alessio Bruno attacca Valeria Bigella dopo ‘Rivelo’: “Nessun aborto spontaneo” (FOTO)

Si infittisce il caso che vede coinvolti Alessio Bruno e Valeria Bigella. La ragazza, nel corso dell’intervista con il programma Rivelo, condotto da Lorella Boccia, ha parlato a lungo della sua precedente relazione. Nel corso del dibattito sono stati toccati anche dei tasti particolarmente seri come ad esempio la situazione giuridica del suo ex e l’aborto subito alcuni anni fa.

A quanto pare, però, le dichiarazioni fatte in pubblico non sembrano corrispondere perfettamente al vero. Per tale motivo, attraverso il suo profilo Instagram, Alessio ha voluto fare un po’ di chiarezza.

La replica di Alessio Bruno su Instagram

La storia d’amore tra Alessio Bruno e Valeria Bigella è terminata dopo l’esperienza all’interno del reality show incentrato sulle tentazioni. Adesso entrambi sono sereni in compagnia di altre persone, tuttavia, pare ci siano ancora delle questioni irrisolte nella loro storia. In queste ore, infatti, Alessio ha voluto replicare alle dichiarazioni della sua ex fidanzata ritenute da lui fasulle e incomplete.

Partendo dalla gravidanza interrotta, il ragazzo ha spiegato che in realtà, non si è trattato di un aborto spontaneo, quanto piuttosto di una decisione volontaria presa da entrambi i protagonisti di comune accordo. Secondo le dichiarazioni di Bruno, infatti, la coppia non era affatto pronta ad affrontare la nascita di un figlio, per tale ragione, sono giunti alla conclusione di interrompere la gestazione.

Valeria Bigella ha raccontato bugie a Rivelo?

Alessio Bruno ha detto di non capire per quale ragione Valeria Bigella abbia deciso di stravolgere così tanto la realtà dei fatti. Successivamente, poi, ha anche smentito alcune affermazioni in merito ai suoi arresti domiciliari.

Innanzitutto ha detto di non aver reputato opportuno il trattare una vicenda così delicata in un programma televisivo. Dopo ha chiarito di non esserci cimentato in attività poco raccomandabili in quanto costretto da qualcuno o per mantenere alto il ritmo di vita di una donna.

Gli errori che ha compiuto sono stati commessi volontariamente e dettati, solo ed esclusivamente dal suo ego, non c’entrano affatto altre persone. Adesso sta scontando la drastica pena per tutto ciò che ha fatto e lo sta facendo a testa alta.