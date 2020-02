Justine Mattera scatenata regala un nudo integrale: “Giù il pennello per usare un rullo…” [FOTO]

Justine Mattera mostra un nudo integrale maschile

Di solito è la stessa Justine Mattera a regalare ai follower un nudo integrale. La soubrette italo-americana in questi ultimi tempi si è davvero scatenata, ma in questo caso ha regalato a tutti coloro che la seguono su Instagram, più di 380 mila, uno scatto davvero mozzafiato. La protagonista della foto non è l’ex moglie di Paolo Limiti ma un modello di colore e una serie di donne che stanno disegnando all’interno di un’aula.

Per augurare il buon fine settimana, la showgirl ha mostrato un uomo completamente nudo che fa da modello per una lezione di disegno. Un’iniziativa che è piaciuta moltissimo alle seguaci donne, un po’ meno ai maschietti visto che sono abituati alle nudità della Mattera. (Continua dopo il post)

La soubrette italo-americana sempre più sexy su Instagram

Tempo fa la stessa Justine Mattera aveva regalato una foto in cui appariva totalmente nuda su Instagram. Ovviamente la 48enne ha preso tutte le accortezze per evitare il ban e la censura da parte del social network. Nello specifico si vede la soubrette statunitense mentre è accovacciata completamente priva di veli, mostrandosi sensuale ed atletica come non mai.

Ricordiamo che l’ex moglie del compianto Paolo Limiti è una donna super attiva praticando numerosi sport, tra cui il ciclismo e la corsa. Ultima gara disputata qualche giorno fa partecipando alla maratona di Terni, di cui è stata pure madrina.

La reazione del popolo del web alle foto sexy della Mattera

La quasi 50enne, per l’esattezza Justine Mattera ne ha 48, continua a lasciare tutti a bocca aperta per il suo fisico perfetto. Osservando il suo account Instagram, seguito da circa 400 mila follower, in uno degli ultimi post si è fatta vedere con indosso solo un paio di scarpe con un tacco a spillo.

Nella didascalia allo scatto c’è scritto in lingua inglese: “In certe occasioni le scarpe giuste sono tutto ciò che ti serve”. Un’immagine che è stata apprezzata tantissimo da tutti coloro che la seguono sui social network ricevendo migliaia di likes.