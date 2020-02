Uomini e Donne, Giovanna Abate torna a parlare di Giulio Raselli: ‘Sono contenta del no’

Giovanna Abate è tornata a parlare di Giulio Raselli. Ecco le ultime dichiarazioni della nuova tronista di Uomini e Donne

Uomini e Donne: Giovanna Abate torna a parlare di Giulio Raselli

Giovanna Abate fino a qualche settimana fa era una corteggiatrice di Giulio Raselli. Come sapete, anche lui era un corteggiatore di Uomini e Donne, poco prima di diventare un tentatore di Temptation Island e un tronista. Il loro percorso è stato molto complicato, soprattutto da quando è arrivata Giulia D’Urso, per la quale Giulio ha perso la testa. Infatti, Giulio ha scelto Giulia e la coppia è andata a convivere dopo appena due settimane dalla scelta.

Maria De Filippi, tuttavia, avendo apprezzato il comportamento di Giovanna, ha deciso di proporle di diventare la nuova tronista e lei ha accettato molto emozionata. Negli ultimi giorni, però, è tornata a parlare del suo precedente percorso.

Giovanna: ‘Contenta di non essere stata scelta’

Giovanna ha lamentato più volte di non essere stata trattata bene da Giulio. Nonostante Giovanna abbia accettato le scuse dell’ex tronista, lei non avrebbe cambiato nulla del suo comportamento. In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha ribadito il fatto di non avere nessun rimpianto e di aver capito in più occasioni che non sarebbe stata la scelta di Giulio, ma ha voluto comunque arrivare fino alla fine.

Giovanna ha provato a limare alcuni aspetti del suo carattere per poter andare bene per Giulio, ma non c’è riuscita e secondo lei è solo perché non aveva davanti la persona giusta. Con la nuova esperienza spera di poter trovare una persona con la quale tutto questo possa avvenire in modo naturale e spontaneo senza imposizioni.

Non solo, ma ad oggi è anche contenta di aver ricevuto quella batosta da parte di Giulio, perché in quel modo è riuscita a staccarsi completamente da quello che provava per lui. Ha anche confessato che non si interessa per nulla alla nuova coppia, ma se vede qualcosa sui social ormai per lei è un’abitudine.

Il percorso da tronista

Giovanna ha iniziato da poco il suo percorso da tronista e tra i suoi corteggiatori abbiamo rivisto alcuni volti noti. Si tratta, ad esempio, di Sammy Hassan e Alessandro Graziani (ex tentatori di Temptation Island). Dalle ultime anticipazioni che sono apparse nel web sembra che Giovanna sia molto presa da Alessandro che, comunque, non ha ancora scelto se corteggiare lei o Sara.

A proposito della sua collega di trono Sara, tra lei e Giovanna le cose non vanno molto bene. Nelle ultime puntate le due ragazze hanno litigato furiosamente. Interpellata dal Magazine della trasmissione su di lei, Giovanna ha detto che la trova “molto euforica”, diversa da lei.