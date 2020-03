Maria De Filippi e Tina Cipollari ai ferri corti, Uomini e Donne è un inferno: la Vamp rischia il posto

Pochi giorni fa Maria De Filippi ha tenuto una conferenza stampa sul Serale di Amici 19, che partirà tra poche ore. La conduttrice non poteva non parlare anche del caos che ha coinvolto nelle ultime ore le nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Nel dettaglio sembra aver avuto qualche problema nell’organizzare tutti i suoi programmi e pare abbia avuto anche una piccola discussione con Tina Cipollari. Negli ultimi, giorni, Queen Mari è molto nervosa e lo confermano anche gli atteggiamenti avuti al trono over con Armando Incarnato.

Tina Cipollari lascia UeD?

Maria De Filippi ha affermato che alcune registrazioni di Uomini e Donne “sono state un inferno” a causa di Tina Cipollari. La vamp si è presentata in studio molto probabilmente un pò nervosa e avrà avuto da ridire con gli autori. In verità, poche settimane fa si era già parlata di un’aria di crisi all’interno degli studi ma per ora non si conoscono i reali dettagli.

In ogni caso, le cose sembrano essersi risolte, almeno per il momento . Qualcuno ha anche pensato che l’opinionista sarà ‘nervosa’ per via della dieta ma anche per l’organizzazione delle nozze con Vincenzo Ferrara. L’unione con il fiorentino, come già spiegato in altre occasioni potrebbe allontanarla dal format.

Tina siede da vent’anni sulla poltrona del programma di Canale 5 e un eventuale addio sarebbe davvero un duro colpo per i fan. Secondo il portale Blastingnews, sembra che la De Filippi abbia già fatto capire di voler chiudere la collaborazione con la donna.

La lite con Maria

Come riporta anche la rivista Novella 2000, tra Maria De Filippi e Tina Cipollari ci sarebbe stata una lite. Per quale ragione? Stando ad alcune voci di corridoio pare che la vamp si sia lamentata dei tagli che vengono fatti durante il montaggio delle puntate.

In particolar modo, l’opinionista non accetta le censure che le vengono attribuite durante le discussioni che la riguardano. Le continue lamentele avrebbero fatto perdere la pazienza alla padrona di casa che pare abbia letteralmente sbottato.