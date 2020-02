Belen Rodriguez: cape*zoli birichini e fianco nudo stuzzicano le fantasie erotiche dei seguaci [FOTO]

Belen Rodriguez a Parigi per questioni lavorative

In questi giorni la bella Belen Rodriguez si trova in Francia per questioni professionali. A rivelarlo è lei stessa attraverso dei video e foto che posta tra le Stories di Instagram. E a proposito di social, qualche giorno fa la compagna di Stefano De Martino ha mandato in tilt il web per una nuova foto seducente.

Era da tempo che la soubrette argentina non postava degli scatti del genere, ovvero da quando si è rimessa insieme al ballerino Stefano De Martino e padre di Santiago. Andiamo a vedere cosa ha fatto di recente.

La soubrette argentina in posa sexy su Instagram

Belen Rodriguez ha voluto lasciare a bocca aperta i follower attraverso una scatto davvero mozzafiato. Nello specifico su Instagram, profilo seguito da oltre nove milioni di fan, è presente un’immagine che la mostra sdraiata sul letto. La modella argentina indossa solo una vestaglia di raso che, talmente è aderente al suo corpo tonico al punto di far vedere i suoi cape**oli.

Un dettaglio che non è passato inosservato al popolo del web scatenandoli in una serie si supposizioni. Infatti sotto il post hanno chiesto se sentisse freddo oppure se fosse accaduto qualcosa. Inoltre un seguace in particolare le ha detto di avere i cape**oli duri e la risposta della conduttrice di Tu si que vales è esemplare: “Che novità!”. Resta il fatto che la foto in questione ha ricevuto migliaia di mi piace e oltre 800 commenti. (Continua dopo il post)

I precedenti di Belen Rodriguez

Non è la prima volta che Belen Rodriguez realizzate delle foto dopo i follower notano i cape**oli in bella evidenza. Tempo fa, ad esempio, la modella argentina indossava una micro veste gialla con un vertiginoso spacco che scopriva l’inguine.

E proprio il suo décolleté e il cape**olo turgido balzano agli occhi dei suoi numerosi seguaci. La conduttrice di Canale 5 si era mostrata più sensuale e provocante che mai quella facendosi vedere nel giorno della Festa della Donna.