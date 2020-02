Jasmine Carrisi scappa da Loredana Lecciso e vuole andare dove vive Romina Power: “Mia madre è pesante…” [FOTO]

Jasmine Carrisi parla di famiglia a Vieni da me

Dopo essere stata ospite a Live Non è la D’Urso, la bella Jasmine Carrisi ha accettato l’invito di partecipare a Vieni da me di Caterina Balivo. Quest’ultima ha fatto una seri di domande alla primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, parlando di famiglia, amore e social. In quell’occasione la 18enne ha rivelato di andare molto d’accordo col fratello più piccolo.

Albano Junior detto Bido e la sorellastra maggiore Cristel. Poi parlando della madre la ragazza ha detto che è abbastanza pesante e controlla tutto quello che fa. In poche parole la Lecciso è una mamma molto apprensiva, ma il più severo della famiglia è il cantautore di Cellino San Marco.

Jasmine Carrisi vuole andare a vivere a Los Angeles

Dopo le varie ospitate in televisione, il profilo Instagram di Jasmine Carrisi è lievitato in maniera esponenziale per quanto riguarda il numero dei follower. Nelle ultime ore la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha risposto ad alcune domande che gli stessi seguaci le hanno fatte. Tra queste dove le piacerebbe vivere.

A quel punto la sorella di Bido ha espresso il suo desiderio di partire e lasciare la Puglia. Jasmine sembra essere pronta a mollare tutto e scappare via per trasferirsi nella città dove vive Romina Power, acerrima nemica della madre. Infatti la Carrisi Junior ha risposto o Los Angels oppure New York. (Continua dopo la foto)

Nuove dichiarazioni di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso

Intanto negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del cosiddetto triangolo amoroso composto da Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. La storica coppia di recente è stata pizzicata insieme dai paparazzi del magazine Oggi mentre pranzavano con la figlia Romina Junor.

Di recente, inoltre, il cantautore di Cellino San Marco ha confidato che ha trovato una bella sintonia con la sua ex moglie e che ne vedremo delle belle. Su cosa si riferiva? Ovviamente al loro nuovo ruolo di giudici al Serale di Amici di Maria De Filippi.