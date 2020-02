Edoardo Ercole contro Luca e Gianmarco Onestini “due spaventasseri presuntuosi”

L’amico di Ivana Icardi, Edoardo Ercole, si scaglia contro Luca e Gianmarco Onestini e li definisce due presuntuosi spaventapasseri

Si fanno sentire gli attacchi di Edoardo Ercole contro Luca e Gianmarco Onestini. L’amico di Ivana Icardi, attualmente concorrente di Supervivientes 2020, si scaglia contro i due fratelli che su Twitter hanno attaccato la sorella di Mauro.

I due Onestini hanno criticato la bella Ivana perché ha baciato Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero, e per il momento compagna di Gianmarco Onestini. Gianmarco ha scritto su Twitter di essere stufo del fatto che la Icardi si inventi di essere stata la sua ex.

Gianmarco ha detto chiaramente che lui e Ivana non sono mai stati fidanzati e che quindi non è la sua ex ragazza. Inoltre, il fratello di Luca ha anche aggiunto che è una ipocrita, ha preso il pubblico in giro e che anche Hugo è come lei. Una vera sfuriata, quella di Gianmarco, che ha polverizzato la Icardi.

Luca e Gianmarco Onestini contro Ivana Icardi

Lo sfogo di Gianmarco è abbastanza lungo e il fratello di Luca ne ha dette tante su Ivana Icardi. Anche Luca ha preso le difese del fratello e ha detto che Ivana aveva accusato Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality. Ma alla fine era stata lei a fare la smorfiosa e infatti già dopo due giorni dall’inizio del reality e Supervivientes ha baciato Hugo Serra.

Luca Onestini ha rincarato la dose e ha aggiunto che se qualcuno aveva ancora dei dubbi sul suo conto adesso non ne avrà più. Tutti infatti potranno capire chi sono sia lei che Hugo, due ipocriti che si sono baciati per mettersi all’attenzione degli spettatori. A rispondere a tono ai due Onestini è stato Edoardo Ercole, amico stretto di Ivana.

Edoardo Ercole difende Ivana e attacca i due Onestini

Non si sono fatte attendere le parole di Edoardo Ercole, che subito replica alle affermazioni fatte dai due Onestini su Ivana Icardi. Ercole dice che l’unica cosa che sa fare Gianmarco Onestini è corteggiare donne che sono famose su nstagram o comunque donne conosciute.

Secondo lui entrambi hanno manie di protagonismo e quando parlano dovrebbero cercare di dire cose più intelligenti. Ercole afferma che i due Onestini siano due presuntuosi spaventapasseri e che hanno un ego molto ingombrante. L’amico di Ivana Icardi ha comunque ribadito che ha promesso all’amica che l’avrebbe difesa durante la sua assenza.