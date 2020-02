Mara Venier lascia Domenica In? La proposta Mediaset

Sono ormai giorni che la notizia di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In sta accendendo il gossip. La conduttrice televisiva potrebbe infatti tornare sulla rete ammiraglia lasciando il suo show domenicale.

Mediaset, secondo alcune indiscrezioni, le avrebbe fatto un’offerta molto allettante chiedendole di prendere il timone de L’isola dei famosi. Come è già noto Alessia Marcuzzi ha deciso di rinunciare alla conduzione del reality, provata dagli ultimi scandali che avevano travolto l’Isola.

Mara Venier dice addio a Domenica In?

Mediaset ha confermato l’addio di Alessia ma per ora non ha ancora svelato il nome della nuova conduttrice. Fra i più probabili è spuntato quello di Ilary Blasi ma la scelta di prolungare il Grande Fratello Vip di Signorini sembra le abbia fatto storcere il naso. Di conseguenza per ora L’Isola dei famosi ha subtio una cancellazione e tornerà il prossimo anno.

Secondo le indiscrezioni diffuse da TvBlog, Mara Venier sarebbe stata già contattata dalla rete del Biscione. La sua situazione in Rai, dove è tornata da circa due anni, è molto delicata. La Zia più famosa d’Italia è accusata di minacce, insulti e spintoni nei confronti dei propri collaboratori e questa situazione l’ha ferita moltissimo.

Dalla sua parte si è schierato oltre che i numerosi sostenitori, anche suo marito Nicola Carraro sottolineando che ciò che è accaduto potrebbe mettere in discussione la sua posizione dell’Azienda Rai. Alla fine della stagione e a termine di contratto Mara dovrà decidere se continuare o andare via…

La conduttrice potrebbe tornare in Mediaset

Oltre a questo problema che nelle ultime settimane l’ha vista protagonista, Mara Venier se non accetta la sfida proposta da Mediaset, il prossimo anno dovrà fare i conti con Barbara D’Urso. Domenica Live potrebbe tornare di nuovo in versione integrale e la conduttrice non vuole affatto scontrarsi con la collega.

A questo però si aggiunge il fatto che la presentatrice di Domeninca In è molto legata all’isola. Per anni ha avuto il ruolo di opinionista accanto ad Alessia Marcuzzi, ricevendo il consenso e l’affetto del pubblico.