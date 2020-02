‘Guardate è eccitato…’: Tina Cipollari smaschera il cavaliere e viene censurata (video)

Maria De Filippi censura ancora una volta l’opinionista di Uomini e Donne

Quello che è accaduto oggi nella puntata di Uomini e Donne sicuramente rimarrà nella storia. Durante la sfilata dei cavalieri con tema ‘Bello e Invincibile’ , Tina Cipollari ancora una volta ha dato il peggio di se scontrandosi con un uomo del parterre. Non contenta ha chiamato in causa anche Maria De Filippi che imbarazzata le ha chiuso il microfono.

Tina Cipollari mette in imbarazzo Juan Pierre

Questa volta Tina Cipollari ha puntato Juan Pierre. Il cavaliere durante la sfilata si è presentato in tenuta sportiva, indossando una felpa, dei pantaloni grigi, i guantoni e una maschera di Rocky.

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani si è sentito bello e invincibile nelle vesti di Silvester Stallone interpretando il mitico Rocky Balboa. Il cavaliere è sceso dalle scale, tra gli applausi del pubblico, completamente eccitato e ha attirato l’attenzione dell’opinionista. Tina senza vergogna ha cercato di proiettare il video su Juan Pierre cercando di fargli notare cosa stesse accadendo nelle sue parti basse.

In molti hanno notato il particolare dettaglio e Maria capendo cosa volesse dire la Cipollari l’ha subito censurata. La padrona di casa, infatti, può volte ha chiesto ai suoi collaboratori di non aprirle il microfono perchè le sue battutine non possono andare in onda in primo pomeriggio. (Continua dopo il post)

Maria e la Vamp ai ferri corti

Le continue censure da parte di Maria De Filippi nei confronti di Tina Cipollari avrebbero causato non pochi problemi all’opinionista. Stando ad alcune voci di corridoio la padrona di casa sarebbe stanca degli atteggiamenti dell’opinionista e pare le abbia dato un ultimatum.

Secondo alcune indiscrezioni si parla addirittura di un forte litigio avuto dietro le quinte che di conseguenza avrebbe rotto il loro rapporto. Infatti, già diverso tempo fa si è parlato di un possibile addio della Cipollari da Uomini e Donne ma per ora non c’è stata nessuna conferma.

In vista delle tanto attese nozze con Vincenzo Ferrara, la collega di Gianni Sperti potrebbe lasciare il posto a qualcun altro e si è parlato di un possibile ritorno di Karina Cascella.