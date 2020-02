“Ti rivogliamo sul set a luci rosse”: Eva Henger esce di seno, il costume non contiene le sue grazie, fan in tilt [FOTO]

Eva Henger e Massimiliano Caroletti vogliono un altro figlio

Sembra proprio che Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti vogliono vogliono mettere in cantiere il loro secondo figlio insieme. L’ex attrice porno ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha un grande desiderio, ovvero quello di diventare ancora una volta mamma all’età di 47 anni.

E’ stata lei stessa a confidarlo attraverso una lunga intervista a Novella 2000, il magazine di gossip diretto da Roberto Alessi. La donna ungherese e il produttore cinematografico hanno già una figlia, Jennifer che ha nove anni. Nel corso della chiacchierata col giornalista, la Henger ha detto che lei e il marito si amano moltissimo.

Quest’ultimo vuole insistentemente un altro figlio da lei, quindi spera di averlo presto perché i bambini sono la cosa più bella del mondo, compresa la sua Mercedesz. Se nascesse una femminuccia spera che assomigli alla sua primogenita.

La modella ungherese posta una foto bollente su IG

Nel frattempo la bella Eva Henger è tornata a far parlare di sé non per questioni di famiglia ma per un nuovo scatto bollente su suo account Instagram. La foto è stata realizzata dallo stesso marito Massimiliano Caroletti che inquadra la moglie mentre sono in vacanza. L’ex attrice a luci rosse indossa un costume intero talmente striminzito e con delle aperture ai fianchi stendendo tutti coloro che la seguono sul social network.

Inoltre la parte superiore mostra più del dovuto, ovvero c’è un’uscita di seno. La madre di Mercedesz ha scritto un messaggio ma i follower si sono concentrati sull’immagine. Alcuni, addirittura, le hanno proposto di tornare sul set dei film per adulti. (Continua dopo il post)

Eva Henger e Mercedesz in che rapporti sono?

Qualche giorno fa Eva Henger è tornata a parlare della sua primogenita. In che rapporti è con Mercedesz Henger? Ricordiamo che ultimamente i due hanno avuto diversi scontri sia in televisione che sui social network che le ha fatto allontanare.

L’ex naufraga ha spiegato che i rapporti rimangono freddi, nonostante siano arrivate le scuse sul piccolo schermo, nulla pare cambiato: “Non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas Peracchi”.