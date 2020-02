Avete mai visto l’ex marito di Adriana Volpe? Ecco Chicco, un matrimonio flash con la gieffina [FOTO]

Adriana Volpe: il lavoro e la vita privata

Dopo aver lavorato per oltre 20 anni in Rai, dal 2019 Adriana Volpe si è trovata praticamente senza lavoro. Per questo motivo la professionista ha deciso di accettare di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4. Qualche ora fa la donna si è commossa parlando dell’aborto che ha subito e della nascita della figlioletta, nata dal matrimonio avvenuto nel 2008 con Roberto Carli.

Lui è un immobiliarista e abita a Monte Carlo, dove ha l’agenzia, mentre la gieffina vive nella Capitale con la figlia e sono una coppia molto affiatata. Ma non tutti sanno che l’ex conduttrice de I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia ha avuto un precedente matrimonio che è durato pochissimo. Il suo ex si chiama Chicco Cangini.

Adriana Volpe e il matrimonio lampo con Chicco Cangini

Adriana Volpe e Chicco Cangini si sono sposati nel 2000, ma la loro unione ha avuto un brutto epilogo. I due, infatti, ha preso una decisione clamorosa, ovvero di lasciarsi solo dopo quattro mesi di matrimonio. Andando ad indagare, quello della coppia appena citata è stato uno dei matrimoni più brevi della storia del mondo dello spettacolo.

E pensare che inizialmente i due erano molto innamorati, ma sembra che abbiano corso troppo facendo pensare che il loro non era un sentimento abbastanza forte da tenerli uniti. Un vero e proprio fallimento che, per la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stato propizio. Infatti dopo ha avuto la possibilità di conoscere il suo attuale marito Roberto Parli e di fare una figlia con lui. (Continua dopo la foto)

Chi è l’imprenditore Chicco Cangini?

Ovviamente in tanti non sanno chi è Chicco Cangini. L’ex consorte di Adriana Volpe è un noto imprenditore, quindi un nome molto famoso nella riviera romagnola. Circa vent’anni fa l’uomo aveva preso in gestione il Pineta, una storica discoteca di Milano Marittima.

Col passare degli anni, il locale è diventato uno dei più famosi della nostra Penisola, tanto infatti è rinomato anche all’estero. Da qualche tempo l’ex della conduttrice non è più il proprietario della discoteca, infatti l’ha ceduta all’imprenditore Marco Amadori.