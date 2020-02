Giulia De Lellis e Andrea Damante: crisi superata?

Continuano a circolare i rumors riguardo una presunta crisi tra l’ex gieffina Giulia De Lellis e Andrea Iannone, che ormai da diverso tempo non si fanno vedere insieme sui social. Assenza piuttosto lunga che ha subito fatto diffondere la notizia che tra i due ci fosse aria di crisi, tanto da dover arrivare ad un punto di rottura.

Da tempo si parla di una relazione incrinata e di un improvviso stop imposto da Iannone all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo “Chi” Iannone a seguito del processo per doping di cui è stato accusato, avrebbe invitato la fidanzata a non pubblicare foto sui social. Dato che alcuni scatti sono stati utilizzati come prova di cambiamenti fisici del pilota, durante il processo. Un imposizione che la De Lellis avrebbe accettato malvolentieri dato il suo lavoro da influencer.

Che siano motivazioni riguardanti il processo in corso che accusa Iannone di doping, o forse esiste una reale crisi tra Andrea Iannone e la De Lellis? L’ultima apparizione della coppia risale allo scorso gennaio, in occasione della festa di compleanno organizzata a sorpresa per la sua fidanzata. Ma ad aggiungere ulteriore brio alla vicenda, il recente incontro tra Giulia e Andrea Damante che ha fatto scatenare il gossip.

Andrea Damante e Giulia De Lellis alla fashion week: c’è intesa tra i due

Diverse sono le foto che circolano sul web che ritraggono Giulia De Lellis e Andrea Damante alla Fashion Week di Milano, dagli atteggiamenti sembrerebbe che tra i due ci sia ancora una forte intesa. I due ex fidanzati si sono scambiati qualche parola tra sorrisi e complicità.

E proprio mentre la fidanzata saltellava da un evento e un altro della Fashion Week, Iannone trascorreva una serata gradevole in compagnia di amiche e amici. Ma sembrerebbe secondo indiscrezioni che i sorrisi del pilota fossero rivolti in particolar modo ad una singola ragazza.

Superata la crisi tra la De Lellis e Iannone?

Ad insospettire della probabile crisi, la scelta dell’influencer di recarsi direttamente a Roma dopo gli eventi della Fashion Week, forse per ipocondria o forse per allontanarsi dal fidanzato dopo un periodo di crisi?

Iannone si sarebbe presentato a Roma a casa della famiglia De Lellis per rivedere la fidanzata, e forse anche per mettere a tacere i rumors degli ultimi giorni. Poche ore fa sui social del pilota ha postato dei video in cui è in compagnia delle piccole Matilde e Penelope, nipoti della sua fidanzata. Forse la presunta crisi non c’è mai stata? O forse Iannone ha preferito raggiungere la fidanzata per chiarire alcune incomprensioni prima che fosse troppo tardi?