Beautiful anticipazioni americane: Hope vuole la custodia di Douglas

Proseguono le vicende intricate di Beautiful. Nelle puntate americane, Hope renderà piuttosto complicata la festa di Halloween di Eric e Quinn. In quell’occasione infatti, cercherà a sua volta di manipolare Thomas per ottenere la custodia esclusiva di Douglas. Ci riuscirà?

Beautiful anticipazioni: Shauna rivela di aver baciato Ridge

Nelle prossime puntate della soap opera, Shauna confesserà a Quinn di aver baciato Ridge. La Fuller si infurierà, visto che non ha ancora del tutto dimenticato il Forrester. Ridge, dal canto suo, è sempre più lontano da Brooke.

Sarà proprio la Logan ad andare nel suo uffico per dirgli quanto le manca. I due sembreranno riappacificarsi ma, come raccontano le anticipazioni di Beautiful, si scontreranno nuovamente riguardo Thomas. Secondo Brooke infatti, il giovane non è in grado di occuparsi di suo figlio Douglas. Nonostante le resistenze di Ridge, Brooke ribadirà il fatto di voler allontanare a tutti i costi Thomas dalle loro vite.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, Ridge e Shauna finiranno per baciarsi nuovamente e la situazione si farà incandescente. Il matrimonio con Brooke giungerà al capolinea? Intanto Hope fingerà di essere di nuovo interessata a Thomas, così da addolcirlo e convincerlo a firmare le carte per la custodia di Douglas.

Hope disposta a tutto pur di avere la custodia di Douglas