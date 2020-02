Andrea Denver GF Vip accusa gravissima, i fan di Clizia Incorvaia reclamano la squalifica

Andrea Denver del GF Vip accusato di aver bestemmiato, i fan di Clizia Incorvaia chiedono di squalificarlo, scopriamo cosa è successo

A pochi giorni dall’uscita di Clizia Incorvaia dal Grande Fratello Vip, ecco un altro caso che secondo i suoi fan meriterebbe anche la squalifica. Come tutti ben sappiamo, la Incorvaia è stata squalificata per aver detto ad Andrea Denver ripetutamente di essere un pentito come Buscetta.

Proprio per questo lo scorso lunedì, durante la diretta, Alfonso Signorini ha annunciato la sua squalifica. La giovane modella e influencer, che all’interno della casa si è legata a Paolo Ciavarro, ha dunque dovuto abbandonare il GF.

La Incorvia si è scusata con il pubblico, con Denver, e un po’ con tutti, ma la decisione presa dal GF è stata categorica. Certamente quanto è successo non è stato di gradimento dei fan di Clizia, che adesso, convinti che Denver abbia bestemmiato, ne chiedono la squalifica.

Andrea Denver ha bestemmiato?

Proprio così, pare che il modello abbia bestemmiato, e nelle ultime ore su Twitter sono piovute numerose accuse nei suoi confronti. Ovviamente non è il primo caso di bestemmia al reality, ma la questione è se Denver abbia bestemmiato davvero! Al momento non c’è alcun video che dimostra la bestemmia pronunciata da Andrea, ma molti utenti affermano che c’è stata.

Alcuni dicono che l’abbia pronunciata mentre Asia stava parlando degli scherzi e Denver ha risposto basta con questa storia e di seguito una frase che finiva con Dio. Tuttavia, come detto prima, non esiste ancora il video che incrimina il modello, quindi nessuna testimonianza che possa confermare tutto ciò. In mezzo agli accusatori però ce ne sono anche tanti altri che difendono a spada tratta Denver e che sostengono che non c’è stata alcuna bestemmia.

I fan di Clizia vogliono la squalifica di Denver

Di fronte a questa situazione, ancora però tutta da verificare, avanzano i fan di Clizia, che reclamano a gran voce la squalifica di Denver. Sono infatti tantissimi gli utenti che dicono che anche Andrea debba essere squalificato, proprio perché ha bestemmiato.

La faccenda è ancora molto confusa e visto che non ci sono video che possano dimostrare l’imprecazione fatta da Andrea non ci può essere squalifica.

Il regolamento del GF prevede infatti che chi bestemmia debba essere squalificato. Tuttavia, in questa edizione qualcuno lo ha già fatto, ma non è stato eliminato. Anzi, per meglio dire, c’è stata una presunta bestemmia prima da parte di Antonio Zequila, poi da Barbara Alberti e da Fabio Testi e Paolo Ciavarro.