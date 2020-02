Marco Firpo torna per Gemma Galgani a Uomini e Donne? “Non c’è giorno che non pensi a lei”

L’ex corteggiatore di Gemma Galgani, Marco Firpo, ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della sua esperienza nel talk show della De Filippi. Il cavaliere non ha potuto fare a meno di parlare della dama bianca e di raccontare come ha vissuto la fine della loro frequentazione.

Ebbene, il protagonista ha detto cose che nessuno si aspettava di sentire, dal momento che ha spiegato di non aver mai dimenticato la sua ex. A questo punto, sorge spontanea una domanda, dopo Remo, anche Marco tornerà alla corte di Maria?

Le parole di Marco Firpo su Gemma

Questo sembra essere un periodo davvero florido per la dama bianca di Uomini e Donne. Recentemente, infatti, in studio sono tornati alcuni suoi ex flirt, tra cui anche Remo, il quale ha deciso di rimanere per provare nuovamente a corteggiarla. A mostrare di essere ancora preso da Gemma Galgani è stato anche Marco Firpo. L’uomo giunse nel programma un po’ di tempo fa e diede luogo ad una conoscenza abbastanza approfondita con la dama.

In seguito, però, a causa di alcune incomprensioni e incompatibilità di carattere posero fine alla storia lasciando un enorme vuoto, specie nel cavaliere. A distanza di tempo, infatti, il protagonista dell’intervista ha spiegato di pensare ancora alla torinese. Se fosse stato per lui, dunque, la relazione non si sarebbe mai interrotta. Senza vergogna alcuna, Marco ha detto di aver vissuto una piccola tragedia quando la donna decise di porre fine alla storia.

Il cavaliere pronto a corteggiare la Galgani?

I mesi successivi alla rottura furono alquanto devastanti e spinsero l’ex corteggiatore ad attraversare un periodo alquanto buio. Nonostante tutto, Marco ha dipinto la sua ex come una grande donna, dai sani principi e valori. Inoltre, ha anche aggiunto di essersi innamorato di lei.

Proprio in virtù di queste dichiarazioni, dunque, è probabile che la produzione del programma gli chieda di tornare a corteggiare la protagonista. Per il momento, però, il cavaliere si è limitato a dire di essere molto titubante in amore, dato che ha paura di soffrire di nuovo come allora. Ad ogni modo, come avrà preso Gemma Galgani le dichiarazioni del suo ex Marco Firpo? Per adesso, la dama non ha ancora commentato la notizia.