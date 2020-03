‘Mettiti a dieta e fatti la tintura…’: Paolo Bonolis senza parole, la moglie Sonia umiliata in diretta

La moglie di Bonolis nel mirino degli haters

Sonia Bruganelli ancora una volta si trova a dover difendersi dai suoi haters. Come già detto nel precedente articolo, la moglie di Paolo Bonolis è attualmente alle Maldive in compagnia di alcuni suoi amici. La donna ha deciso di prendersi qualche giorno di relax e di staccare dalla solita routine quotidiana.

Pochi sanno che la signora Bonolis non è di certo una mantenuta ma è socia della casa di produzione che si occupa di casting dei vari programmi che conduce il marito. Poche ore fa è stata pesantemente insultata per colpa di uno scatto fatto a bordo piscina con la sua amica del cuore.

Sonia Bruganelli in vacanza alle Maldive

Ancora una volta Sonia ha provocato suo marito Paolo Bonolis. Direttamente dalle Maldive, la Bruganelli non smette di postare foto e caricare video che la vedono mangiare del buon cibo e rilassarsi tra le onde del mare. Spesso la signora è soggetta a numerose critiche che la vedono protagonista anche di cattivi insulti.

In questo caso, una fan non si è proprio risparmiata, dopo aver visto una delle sue ultime immagini caricate su Instagram. Nello scatto in questione si vede la moglie di Bonolis insieme alla sua amica prendere il sole in riva al mare, bella e felice come sempre. (Continua dopo il post)

Gli insulti sul suo peso

Nell’immagine da lei caricata, Sonia Bruganelli si mostra in tutto il suo splendore. Un bikini semplice di colore verde che mette in evidenza da un prosperoso seno. La moglie di Paolo Bonolis avrà forse qualche chilo in più (secondo alcuni) ma per noi resta meravigliosa.

E proprio per questo motivo i cosiddetti leoni da tastiera si sono scagliati contro di lei. Leggendo i numerosi commenti, molti l’hanno criticata per il suo peso invitandola a mettersi a dieta e a farsi una tintura ai capelli. (Continua dopo il post)

Sonia sempre con molta educazione ha accettato il ‘consiglio’ e ha risposto ala fan con un ok. Chissà cosa ne penserà Paolo dopo questo ennesimo attacco alla moglie.