Detto Fatto, grave errore di Bianca Guaccero: Jonathan Kashanian lascia il programma [FOTO]

Clamorosa gaffe di Bianca Guaccero: Jonathan Kashanian lascia lo studio

Nell’ultimo appuntamento settimanale di Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero ha creato involontariamente un nuovo siparietto insieme a Jonathan Kashanian durante la SuperClassifica Jon. Qualche giorno fa sempre nello stesso spazio la conduttrice napoletana aveva fatto cadere l’ex gieffino.

Venerdì pomeriggio si parlava di canzoni internazionali tradotte in italiano. Il clamoroso sbaglio dell’artista Rai è nata proprio dalla traduzione errata del titolo del brano con “Un altro buco nel muro”.

A questo punto l’ex conduttore di Verissimo è scoppiato a ridere dicendo: “Chissà perché la Guaccero ha avuto questo lapsus, io vado via”. Quindi il ragazzo si è alzato dalla sua postazione per lasciare lo studio ma è stato richiamato dalla collega che ha chiesto se il brick è buco. (Continua dopo la foto)

Grande imbarazzo a Detto Fatto

Dopo essersi resa conto della clamorosa gaffe nel suo programma Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero si è messa a ridere. Subito dopo la professionista napoletana ha provato in tutti i modi di prendere la situazione in mano imitando la scena della grande Ornella Vanoni.

Quest’ultima quando fu ospite nel programma a ‘Una storia da cantare’ si dimenticò le parole della celebre canzone ‘Bocca di Rosa’ del compianto Fabrizio De Andrè. La conduttrice Rai ha detto che lei buco non lo ha mai detto. A quel punto Jonathan Kashanian le ha domandato di avere un po’ di pazienza e rifare la scena, ma lei ha fatto un’ennesima gaffe dicendo che la traduzione di ‘Another brick in the wall’ è Un altro mattone nel buco.

Bianca Guaccero fornisce del lavoro per i blog italiani

L’ultima puntata settimanale di Detto Fatto, il programma di tutorial di Rai Due è stata caratterizzata da alcune gaffe da parte della padrona di casa. Bianca Guaccero, infatti, ha detto che ha causa dei suoi sbagli ha dato molto materiale su cui diversi blog possono lavorare.